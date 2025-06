Woltemade zu Bayern? So reagieren VfB-Fans aus der Region

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Nick Woltemade will zum FC Bayern München wechseln. Diese Nachricht hat VfB-Fans am Donnerstagabend in einen Schock versetzt – auch in der Region. Viele halten einen Transfer für deutlich zu früh. So zum Beispiel Aaron Schmid. »Ich glaube, dass es auch ihm selbst wirklich guttun würde, noch ein Jahr am Neckar dranzuhängen. Früher oder später wird auch er sportlich mal durchhängen – man denke an Deniz Undav vergangene Saison. Da ist der VfB einfach die richtige Adresse zum richtigen Zeitpunkt, um weiter behutsam zu wachsen.«

Deutlich zu früh fände auch Janis Biebl vom TSV Sondelfingen einen Abgang zum deutschen Rekordmeister. »Er hat noch keinerlei internationale Erfahrung, war nicht einmal im Champions-League-Kader und hat jetzt ein halbes Jahr guten Fußball gespielt. Ein Wechsel würde viel zu früh kommen. Woltemade soll lieber noch ein Jahr beim VfB bleiben und seine Leistungen bestätigen. Dann kann er von mir aus im nächsten Sommer zu den Bayern gehen«, sagt der VfB-Dauerkarteninhaber.

VfB-Fanclubchef mit einem interessanten Gedanken

Muss Woltemade bei einem Transfer ein ähnliches Schicksal befürchten wie Waldemar Anton? Zur Erinnerung: Der Verteidiger war im Vorjahr zum Ligakonkurrenten BVB gegangen und wurde beim Auswärtsspiel in Stuttgart bei jedem Ballkontakt ausgepfiffen. »Das nächste Pfeifkonzert steht zu befürchten, auch wenn ich das nicht unbedingt für gutheiße«, sagt Timo Schyska, Pressesprecher der Fußball-Abteilung des VfL Pfullingen als leidenschaftlicher VfB-Fan. Doch könnte man einen Wechsel von Woltemade mit dem von Anton überhaupt vergleichen? Nein, findet Schmid und ergänzt: »Grundsätzlich kann man ihm keinen Vorwurf machen. Er hat meiner Meinung nach immer offen und fair kommuniziert.«

Doch noch steht ein Wechsel überhaupt nicht fest. »Ich glaube zuerst einmal Vorstandschef Alex Wehrle, der kürzlich gesagt hat, dass Woltemade nächste Saison definitiv in Stuttgart spielt«, betont Heiko Wirkner. Der Vorsitzende des Reutlinger VfB-Fanclubs »Schwaben Piranhas« bringt einen interessanten Gedanken ins Spiel: »Was ich mir gut vorstellen könnte ist, dass man einen solchen Deal, wie mit Torwart Alexander Nübel macht. Die Bayern holen ihn schon in diesem Sommer und leihen ihn dann für ein, zwei Jahre nach Stuttgart aus.« Wirkner glaubt aufgrund der großen Konkurrenz nicht, dass Woltemade in der Münchner Stammelf gesetzt wäre. »Doch er muss regelmäßig zum Einsatz kommen und wird nicht besser, wenn er nur ab und zu mal bei den Bayern spielt. Deshalb fände ich das für beide Seiten eine charmante Lösung.«

Wie denken Bayern-Fans über einen möglichen Wechsel?

Einen spannenden Vorschlag bringt auch Schyska vom VfL Pfullingen ins Spiel: »60 Millionen Euro Ablöse plus Paul Wanner. Dann könnte man es verschmerzen.« Zur Erklärung: Der 19-jährige Wanner gilt als großes Talent und kehrt nach einem Jahr auf Leihbasis beim 1. FC Heidenheim nun vorerst wieder zum FC Bayern zurück. Bereits in der Vergangenheit gab es immer wieder Gerüchte, dass die Stuttgarter am offensiven Mittelfeldspieler interessiert seien. Mit einer Portion Sarkasmus sagt der VfL-Funktionär: »Als VfBler ist man es gewohnt, dass gute Spieler gehen. Das war in letzter Zeit öfters so und wäre nichts Neues.«

Für Bayern-Fans ist es wiederum nichts Neues, dass gute Spieler für viel Geld verpflichtet werden. »Er ist der Shootingstar im deutschen Fußball. Wenn wir den nicht nehmen, dann wären wir blöd«, betont Maximilian Keller. Woltemade sei ein großes Nachwuchstalent, Nationalspieler und passe deshalb perfekt ins Anforderungsprofil. »Und auch menschlich ist er ein ganz feiner Typ. Woltemade ist bodenständig, aber auch ehrgeizig und besitzt ein großes Selbstvertrauen«, sagt der 26-Jährige vom VfL Pfullingen II.

Doch kommt ein Wechsel wirklich zu Stande? »Ich glaube nicht. Woltemade wird in München auf absehbare Zeit, so lange Kane und Musiala fit sind, kein Stammspieler werden. Der VfB fordert zu Recht eine ordentliche Ablöse in Höhe von rund 60 Millionen Euro. Das werden die Bayern nicht für einen Ergänzungsspieler hinlegen«, meint Schmid. Anderer Meinung ist dagegen Keller. »Ich habe eine Vermutung, wie Kompany ihn in sein System einbauen will. Musiala auf dem linken Flügel, Olise rechts und Woltemade dann als verkappte Zehn hinter Kane. 60 Millionen Euro würde ich aber nicht zahlen. Ich glaube, dass der VfB mit 45 Millionen Euro plus Bonuszahlungen relativ gut bedient ist.« (GEA)