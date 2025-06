Transfer-Insider: So könnte der Woltemade-Deal laufen

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Um 19:37 Uhr am Donnerstagabend ließ Transfer-Experte Florian Plettenberg vom TV-Sender Sky die Fußball-Bombe platzen: VfB-Senkrechtstarter Nick Woltemade will offenbar zum FC Bayern wechseln. Der deutsche Rekordmeister und Shootingstar vom VfB Stuttgart hätten sich bereits auf einen Vertrag bis 2030 geeinigt. Der GEA beantwortet die wichtigsten Fragen zu dieser Thematik.

- Wie ist der aktuelle Stand?

»Bayern beobachtet Nick Woltemade seit vielen Monaten. Seine Leistungen beim VfB Stuttgart, sein Debüt unter Julian Nagelsmann, seine Auftritte bei der U 21-EM: All das war ausschlaggebend für die Bayern, um jetzt Ernst zu machen. Diese Woche gab es finale Gespräche zwischen Bayern, Woltemade und seinen Beratern. Die mündliche Einigung war schnell da«, sagte Transferexperte Plettenberg am Donnerstagabend im exklusiven Gespräch mit dem GEA. Nur wenige Stunden zuvor hatte er über den sich anbahnenden Wechsel als Erster berichtet. Wie groß das Interesse an der Personalie des VfB-Shootingstars ist, zeigt folgende Zahl: Bis Freitagmittag hat das Video von Plettenberg bei Sky Sport auf Instagram 1,1 Millionen Aufrufe generiert.

- Was sagt der VfB?

Am Freitag äußerte sich VfB-Sportboss Wohlgemuth bei der Bild-Zeitung zu den Gerüchten: »Dass anderen diese Entwicklung nicht verborgen geblieben ist und jetzt fast jeden Tag vom Interesse anderer Vereine zu lesen ist, ändert nichts an der Tatsache, dass der Weg von Nick bei uns noch lange nicht beendet ist.« Der 46-Jährige macht eine klare Ansage: »Wir planen fest mit Nick und wollen auch im kommenden Jahr von seinen sportlichen Qualitäten profitieren. Dazu gibt es kein alternatives Planungsszenario.« Auch Stuttgart-CEO Alexander Wehrle hatte in den vergangenen Tagen betont: »Wir gehen mit Nick in die nächste Saison. Punkt!«

- Was sagt Woltemade?

Auf einen möglichen Wechsel angesprochen, meinte Woltemade vor einigen Wochen äußerst reflektiert: »Den Fans diese Angst zu nehmen, ist immer schwierig. Dafür ist der Fußball irgendwie auch zu wild und zu schnelllebig.« Wenig konkreter wurde der 23-Jährige am Freitagmittag auf der Pressekonferenz vor dem U 21-EM-Finale am Samstag gegen England. »Wir spielen morgen ein Finale, das ist der einzige Fokus«, sagte der deutsche Angreifer. Kurios: Ein Uefa-Vertreter musste mehrmals darauf hinweisen, dass nur Fragen zum Finale erlaubt seien. Die Bayern-Gerüchte waren natürlich das bestimmende Thema. Letztlich sagte Woltemade einzig zur Wechsel-Thematik: »Es gibt immer Sachen, die um einen herum sind, das betrifft nicht nur mich, sondern auch andere Spieler.« Was er hätte auch sagen können: Warum hat der Deutsche-Fußball-Bund (DFB) in dieser Situation ausgerechnet ihn zur Pressekonferenz geschickt?

- Passt Woltemade überhaupt zum FC Bayern?

»Woltemade kann vielseitig eingesetzt werden. Er hat definitiv 20+ Bundesligatore im Tank bei entsprechender Spielzeit«, betont Quirin Sterr, Gründer der Fußballconsultancy Create Football, die mit datenbasierten Analysen national wie international Proficlubs und Berateragenturen beraten, aber auch Medienanstalten wie SKY und ARD/ZDF mit Informationen beliefern. Sterr ergänzt im GEA-Gespräch: »Er ist ein sehr untypischer Spielertyp, der verschiedenste Spielstile miteinander kombiniert. Woltemade kann sowohl lange Bälle fest machen und Flanken verwerten, aber auch sehr gut in den Fuß gespielt werden und auf engem Raum mit Passkombinationen und Dribblings auflösen. Er ist technisch einer der besten Angreifer der Bundesliga. Solche Talente sind im deutschen Fußball selten. Bayerns Anspruch ist es, möglichst viele Nationalspieler in den eigenen Reihen zu haben.« Zudem sei er auch fleißig gegen den Ball und passe zu Teams, die wie der FC Bayern ein hohes Pressing spielen. Der Daten-Experte sagt abschließend: »Woltemades Bayern Wechsel wird teuer, lohnt sich für den FCB aber aus den genannten Gründen.«

- Wie geht es jetzt weiter?

»Es liegt jetzt an der Einigung der Clubs. Fabian Wohlgemuth wird ein harter Verhandlungspartner sein«, berichtete Plettenberg dem GEA. Fakt ist: Woltemade will den Wechsel und hat sich mit den Bayern geeinigt. Der Transfer-Insider sagt: »Ihm winkt ein Top-Vertrag bis 2030. Dazu ein Millionen-Gehalt.« Geplant sei, dass die Bayern ab Sonntag die Verhandlungen mit dem VfB aufnehmen wollen, nachdem die Münchner die Stuttgarter am Donnerstagabend informiert haben, dass sie Woltemade verpflichten wollen. Zuerst soll sich Woltemade aber auf das Finale bei der U 21-EM konzentrieren. Wie hoch eine mögliche Ablösesumme ausfallen könnte? »Ich persönlich halte 40 Millionen Euro an fixer Summe plus fünf Millionen Euro an Bonus-Zahlungen für eine marktgerechte Summe. Das wäre auch für den VfB ein super Deal. Man darf auch nicht vergessen, dass Woltemade vergangenen Sommer ablösefrei zu den Stuttgartern kam«, führt Plettenberg an.

Abschließend betont der Sky-Reporter: »Ich glaube übrigens nicht, dass ihm in München die Bank drohen wird. Da bin ich mir sicher. Er kann auf der Mittelstürmer-Position, auf der 10 und auf den Flügeln spielen. Dazu hat Harry Kane nur noch Vertrag bis 2027 und die Bayern haben viele verletzungsanfällige Spieler. Sie machen weit über 50 Pflichtspiele pro Saison. Da wird Woltemade Einsätze bekommen, zumal Kane auch nicht mehr jedes Spiel über 90 Minuten machen wird.« (GEA)