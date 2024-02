Zu spät abgemeldet: Jovan Djermanovic für den SSV Reutlingen nicht spielberechtigt

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Fußball-Oberligist SSV Reutlingen hat in der Winterpause mit Jovan Djermanovic eine Verstärkung an Land gezogen. Der 22-Jährige, der vom Bayernligisten FC Gundelfingen an die Kreuzeiche zurückkehrte, sollte und wollte als torgefährlicher Angreifer mithelfen, den SSV ans rettende Ufer zu führen. Doch nun steht fest, dass sich Djermanovic wegen eines Fehlers bei der Wechsel-Antragstellung mit der Zuschauerrolle begnügen muss. »Jovan ist bis zum 30. Juni für Pflichtspiele nicht einsatzberechtigt«, erklärte der SSV-Fußball-Vorsitzende Joe Yebio.

Was war geschehen? Djermanovic, der in den beiden zurückliegenden Spielzeiten in Diensten des Kreuzeiche-Clubs stand und im vergangenen Halbjahr für Gundelfingen 22 Bayernliga-Begegnungen bestritt und vier Tore erzielte, machte am 26. Januar seine Rückkehr zum SSV perfekt. Der gebürtige Hechinger unterzeichnete bei den Reutlingern aber keinen Kontrakt als Vertragsamateur. Djermanovic, der in Gundelfingen den Status des Amateur-Vertragsspielers hatte, wurde quasi reamateurisiert. Die Wechselfrist für Amateure endete aber bereits am 31. Dezember. Hätte ihn der SSV mit einem Vertrag ausgestattet, wäre ein Wechsel bis zum 1. Februar möglich gewesen. Djermanovic ist nun erst ab dem 1. Juli für den SSV in Pflichtspielen einsatzberechtigt. In Freundschaftsspielen darf der Bosnier mitwirken.

»Ich bin gekommen, um dem SSV im Abstiegskampf zu helfen und war froh, dass der Wechsel geklappt hat«, sagte Djermanovic am Freitagabend Abend gegenüber dem GEA. »Das ist sehr, sehr ärgerlich, dass ich nun gesperrt bin.«

Am Samstag (15 Uhr, Kunstrasenplatz an der Kreuzeiche) erwartet der SSV in einem weiteren Testspiel den Ex-Djermanovic-Club FC Gundelfingen, der in der Bayernliga Süd auf Platz zehn rangiert. »Wir sind in der Vorbereitung, da ist der Fuß auf dem Gas«, formuliert Philipp Reitter, der bei den Reutlingern ein Trainerduo mit Rasmus Joost bildet. »Mit der bisherigen Vorbereitung sind wir zufrieden, aber Zählbares gibt es erst ab dem 24. Februar, wenn die Punktspielrunde startet«, so Reitter. Krankheitsbedingt ist der Einsatz von Mattia Trianni, Marco Gaiser und Tobias Dierberger fraglich. Erfreulich: Vladan Djermanovic und Stefan Ilic haben sich nach ihren Verletzungen zurückgemeldet und absolvieren Teile des Mannschaftstrainings. (GEA)