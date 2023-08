Wie der SSV-Vorsitzende das DFB-Pokalspiel in Reutlingen »gerettet« hat

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Der »Mann des Spiels« im DFB-Pokal-Duell zwischen der TSG Balingen und dem VfB Stuttgart kam laut einem ZDF-Kommentator nicht aus den Reihen der beiden Teams - sondern vom gastgebenden SSV Reutlingen, in dessen Stadion die Partie ausgetragen worden ist. Kurz vor Spielbeginn im Kreuzeiche-Stadion hatte das Schiedsrichter-Gespann etwas am Tornetz des Balinger Gehäuses zu beanstanden. Der SSV-Vorsitzende Joe Yebio sprintete daraufhin zum Tor, um sich der Sache anzunehmen. »Ein Hoch auf das Heimwerkerwesen«, kommentierte der ZDF-Mann die Szene, in der er Yebio allerdings als »Stadionhausmeister« titulierte. Yebio jedenfalls reparierte das defekte Tornetz mit Kabelbinder. »Und rettet so« laut ZDF-Kommentator »mit fünf Minuten Verspätung das größte Spiel der Vereinsgeschichte der TSG Balingen.«

Der SSV ließ sich auf dem sozialen Netzwerk »X« nicht nehmen, das ZDF auf diesen Fauxpas hinzuweisen. »Das ist nicht der Stadionhausmeister, sondern unser erster Vorsitzender. Bei uns packen noch ALLE mit an«, hieß es dort in einem augenzwinkernden Posting. Das reparierte Tornetz hielt in den ersten 45 Minuten dann auch dem Belastungstest stand: Die VfB-Spieler Enzo Millot (25. Minute), Silas (34.) und Serhou Guirassy (43.) versenkten den Ball im Balinger Gehäuse.

Liebes ZDF, das ist nicht der Stadionhausmeister, sondern unser 1. Vorsitzender ???. Bei uns packen noch ALLE mit an ?https://t.co/dhFxwKQaeG#unserssv #ssvreutlingen #ssv05 — SSV Reutlingen 1905 (@ssvreutlingen05) August 12, 2023

Am Ende verlor der Regionalligist vor 13.400 Zuschauern im ausverkauften Reutlinger Kreuzeiche-Stadion mit 0:4 gegen den Bundesligisten. Trotzdem war die Laune bei den Balingern hinterher nicht getrübt. »Es war eine tolle Erfahrung«, sagte etwa Jonas Vogler, der in der Saison 2019/2020 für den SSV spielte. »Die Stimmung im vollen Stadion war einzigartig«. (GEA)