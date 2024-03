Wichtiger Sieg: SSV Reutlingen bezwingt Oberachern

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Der SSV Reutlingen gewinnt das wichtige Duell gegen einen direkten Konkurrenten im Kampf um den Oberliga-Klassenverbleib mit 1:0 (1:0). Allerdings kostet die Leistung gegen den SV Oberachern die Trainer Philipp Reitter und Rasmus Joost Nerven. Denn spätestens in der zweiten Halbzeit hätten die Fußballer von der Kreuzeiche den »Sack zumachen« müssen, wie es Reitter formuliert. Seine Elf ging bereits in der 17. Minute in Führung. Danach gab es viele Möglichkeiten, aber keine Tore.

Das erste Mal richtig gefährlich wird es für die Reutlinger in der 15. Minute: Tobias Dierberger setzt Onesi Kuengienda nach einem starken Dribbling in Szene. Dessen Abschluss aus kurzer Distanz hält SV-Keeper Mark Redl. Doch nur zwei Minuten später ist der SSV wieder zur Stelle: Eine präzise Flanke von Tom Schiffel findet den von der anderen Seite eingelaufenen Ole Deininger, der den Ball im Strafraum direkt nimmt und elegant ins lange Eck befördert. Die Mannschaft von Reitter und Joost ist nun deutlich überlegen. Gute Möglichkeiten von Deininger (18.) und Florian Krajinovic (45.) gehen knapp am Tor vorbei. Oberachern müht sich gegen die kompakte Defensive der Reutlinger ab. Ein zweites Tor des SSV wäre längst fällig.

Chancen bleiben ungenutzt

Das Team um Kapitän Schiffel macht nach der Halbzeitpause da weiter, wo es aufgehört hat. Zunächst ergeben sich aber keine zwingenden Chancen. Das ändert sich in der 66. Minute. Nach einem Konter vergibt zunächst Riccardo Gorgoglione. Zwei Minuten später geht wieder ein Raunen durch die Reihen der 751 Zuschauer im Stadion an der Kreuzeiche. Krajinovic rennt in Richtung des gegnerischen Kastens, die Verteidigung scheint schon überspielt, doch der finale Pass auf seine gut postierten Teamkollegen kommt nicht an. Weitere gute Chancen nutzen Gorgoglione (72.), Mattia Trianni (85.), Vladan Djermanovic (87.) und Marco Gaiser (89.) nicht. Hinten aber lässt der SSV keine wirkliche Torchance zu. Der Erfolg ist hochverdient, hätte aber um einiges deutlicher ausfallen müssen. Reutlingen klettert mit 23 Punkten auf den 13. Tabellenplatz. (GEA)