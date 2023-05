SSV Reutlingen und FC Holzhausen trennen sich 0:0

Bitte aktivieren Sie Javascript

Fazit. Der SSV Reutlingen hat die Big Points im Kampf gegen den Abstieg verpasst. Trotz einer engagierten Leistung gelang dem Team von Maik Stingel kein Tor. Weniger, weil die Gäste so gut verteidigten, sondern eher deshalb, weil die Hausherren viele Angriffe schlampig zu Ende spielten. Die gute Nachricht aus Sicht der Kreuzeichekicker ist, dass nur drei Mannschaften in die Verbandsliga absteigen und man den Klassenverbleib noch in der eigenen Hand hat.

90. Minute Die letzte Torchance ist schon eine ganze Weile her. Der SSV tritt noch einmal einen Freistoß in Richtung Außenbahn, die Flanke in den Sechzehner findet keinen Abnehmer. Kurz darauf pfeift List die Partie ab.

84. Minute Geht hier noch was? Holzhausen scheint keinen Bock mehr zu haben, dem SSV scheinen mittlerweile die Mittel zu fehlen.

79. Minute So langsam packt der SSV die Brechstange aus. Mittelfeld-Kombinationen finden kaum noch statt, bei Ballverlust des Gegners schlagen die Reutlinger die Kugel meistens nach vorne, teilweise völlig unbedrängt. So wird es schwierig, ein Tor zu erzielen, den Holzhausen lässt meistens drei oder vier Spieler zur Verteidigung in der eigenen Hälfte.

72. Minute 1.017 Zuschauer sehen hier einen Abstiegskandidaten, der weiter engagiert nach vorne spielt und auf das erlösende Tor drängt. Mit einem Treffer hätte der SSV in der Blitztabelle zwei Punkte Vorsprung auf Ravensburg und Rielasingen-Arlen.

67. Minute Ex-SSV-Stürmer Michel hat Gnade mit seinem früheren Club. Nach einem Stellungsfehler von Mallet treibt Pfeifhofer den Ball von der rechten Seite in den Sechzehner. Er könnte selbst abschließen, entscheidet sich jedoch für die vermeintlich sichere Variante und spielt flach in die Mitte zum Holzhäuser Top-Torjäger, der das Leder freistehend über das leere Gehäuse in den Himmel knallt.

63. Minute Riesen-Parade von Schwenk: Vladan Djermanovic behauptet den Ball im Strafraum gegen drei Holzhäuser und hat das Auge für Florian Krajinovic. Dessen Schuss aus sieben Metern klärt der Gäste-Keeper zur Ecke.

58. Minute Die Reutlinger sind dem 1:0 in dieser Phase jetzt deutlich näher als der Gegner. Holzhausen hat starke Probleme beim Spielaufbau und kann seine torgefährliche Offensive kaum in Szene setzen.

54. Minute Nächste Möglichkeit für den SSV: Gorgoglione marschiert über die linke Seite, Kuengienda positioniert sich im Zentrum und fordert die Flanke. Die kommt auch, wird jedoch von einem Verteidiger noch zur Ecke geklärt.

48. Minute Ähnliches Bild wie zu Beginn der ersten Hälfte: die Hausherren übernehmen das Kommando und drängen auf die Führung - und liegen nach einem Fehler beinahe hinten. Mallet versucht, den Ball an der eigenen Eckfahne festzumachen. Sein anschließender Pass landet jedoch direkt bei Janik Michel, der flach in die Mitte passt, wo jedoch keiner steht. Glück für den SSV.

46. Minute Weiter geht's an der Kreuzeiche. Keine Wechsel auf beiden Seiten.

Halbzeit. Das war's mit den ersten 45 Minuten. Der SSV Reutlingen macht insgesamt ein ordentliches Spiel, steht hinten sicher und erspielt sich mehrere Tormöglichkeiten. Was man dem Team ankreiden kann, ist sicherlich die Chancenverwertung und dass man vielleicht etwas zu passiv agiert. Zur Erinnerung: Für den SSV Reutlingen ist das ein Endspiel um den Klassenverbleib. Ein Sieg ist Pflicht, wenn man die Konkurrenz hinter sich halten will. Fest steht mittlerweile, dass aus der Oberliga nur drei Teams absteigen, weil keine Mannschaft aus der Regionalliga runterkommt.

45. Minute Onesi Kuengienda verpasst die Führung für die Reutlinger. Nach Flanke von Gorgoglione löst sich der Stürmer im Strafraum von seinem Gegenspieler, köpft den Ball aber knapp übers Tor.

40. Minute Doppel-Chance für die Hausherren: Erst scheitert Meixner aus spitzem Winkel an Schwenk. Nach der Ecke kommt der Ball im Getümmel irgendwie zu Arbnor Nuraj. Mit dem Rücken zum Tor versucht er den Kunstschuss mit der Hacke, der jedoch auf der Linie geblockt wird.

36. Minute Hinten steht die Elf von Maik Stingel relativ sicher und kann im Mittelfeld immer wieder den Ball erobern. Das Umschaltspiel funktioniert danach auch meistens gut, nur der entscheidende Pass kommt oft nicht ansatzweise an den Mann.

29. Minute Reutlingen gibt hier mehr und mehr die Spielkontrolle ab. Holzhausen, das zweit torgefährlichste Team der Liga, kann damit bislang jedoch wenig anfangen. Kleine Randnotiz: Trotz der prekären tabellarischen Situation des SSV singen die Fans vom Aufstieg. Dafür müsste ihr Team aber erstmal die Klasse halten.

26. Minute Kuriosum des Spiels: Plötzlich unterbricht der Referee die Partie, die Akteure laufen zu ihren Bänken. Während sich die Zuschauer verwundert die Augen reiben, erklärt der Stadionsprecher den Grund für die Unterbrechung: Trinkpause - bei 21 Grad. Klingt komisch, ist aber so.

21. Minute Glück für die Hausherren. Holzhausen kontert über Fabio Pfeifhofer, der den Ball gefühlvoll in den Lauf von Pascal Schoch lupft. Der kriegt das Spielgerät jedoch nicht richtig unter Kontrolle und schießt über das Tor.

16. Minute Wer vorne das Tor nicht trifft, wird hinten oft bestraft. Genau das wäre hier gerade fast passiert. SSV-Keeper Enrico Piu spielt einen katastrophalen Fehlpass direkt in die Füße des Gegners. Sei Schuss wird noch zur Ecke geblockt, die dann nichts einbringt.

14. Minute Wieder kommt der SSV gefährlich in die Box. Ein langer Ball erreicht Meixner, der einen ganz ersten Kontakt hat und die Chance damit leichtfertig vertändelt. Mit etwas Glück hätte es hier schon 2:0 stehen können.

7. Minute Da hatten viele schon den Torschrei auf den Lippen. Nach einem Angriff über die rechte Seite spielt Luca Meixner den Ball in den Strafraum auf Reutlingens Toptorjäger Riccardo Gorgoglione. Der lässt noch einen Gegenspieler aussteigen, verliert dann aber die Balance und kann nur noch ein Schüsschen direkt in die Hände von Gäste-Keeper Henning Schwenk abgeben.

5. Minute Die Fans der Szene-E singen bereits seit fünf Minuten und peitschen ihre Mannschaft nach vorne. Der SSV Reutlingen übernimmt in der Anfangsphase die Initiative und bemüht sich um Spielkontrolle. Gebracht hat's bis jetzt noch nichts.

1. Minute Jetzt geht's los. Mit drei Minuten Verspätung pfeift Schiedsrichter Marc List die Partie an.

Aufstellungen. Die Aufstellung des SSV Reutlingen ist da. Maik Stingel nimmt im Vergleich zur Pleite in Offenburg einige Änderungen in der Startelf vor. Yannick Sagert, Kevin Founes, Vladan Djermanovic, Luca Meixner und Yannick Mallet beginnen heute statt Nils Staiger, Pierre Eiberger, Samuel Mayer, Tom Schiffel und Luca Lennerth.

Bilanz. Hoffnung auf einen Sieg dürfte dem SSV die Bilanz gegen den heutigen Gegner machen. Dreimal trafen die beiden Teams bislang aufeinander, immer behielten die Reutlinger die Oberhand, kassierten noch nicht einmal ein Gegentor. Das Spiel in der Hinrunde endete 1:0 für die Kreuzeichekicker, die Partien davor 2:0 beziehungsweise 7:0.

Personal. In Bestbesetzung können die Reutlinger heute nicht antreten. Tom Schiffel, der in Freiburg wegen einer Leistenverletzung nach 20 Minuten rausmusste, fehlt. Routinier Marco Gaiser trainiert individuell, ist aber noch kein Kandidat für einen Einsatz. Und dann gibt es noch Sorgenkind Denis Lübke, der in Freiburg fehlte und sich nun einer MRT-Untersuchung unterzog. »Glücklicherweise gibt es positive Nachrichten«, erklärt Lübke im Gespräch mit dem GEA. Er laboriert an einer starken Fersenprellung und Sehnenreizung. »Ich will spielen«, sagt der 30-Jährige, der allerdings noch einen abschließenden Einsatz-Test absolvieren wird.

Ausgangslage. Der SSV Reutlingen befindet sich am vorletzten Spieltag der Fußball-Oberliga in akuter Abstiegsgefahr, belegt nur Platz 13. Auch wenn noch nicht feststeht, wie viele Teams den Gang in die Verbandsliga antreten müssen, ist klar: Die Mannschaft von Trainer Maik Stingel braucht heute einen Sieg, wenn sie den Klassenverbleib in der eigenen Hand behalten möchte. Drei Punkte haben die Reutlinger jedoch schon lange nicht mehr erspielt - zuletzt Anfang April beim 4:1 gegen Offenburg. Seither blieben die Reutlinger in sieben Partien sieglos, sammelten nur drei Zähler.

Für den FC Holzhausen steht heute deutlich weniger auf dem Spiel. Der Verein belegt derzeit Platz acht, eine deutliche Verbesserung oder Verschlechterung ist nicht mehr möglich. Trotzdem sollte der SSV seinen heutigen Gegner nicht unterschätzen. Am vergangenen Spieltag gewann Holzhausen immerhin mit 4:2 gegen den fünftplatzierten Göppingen und stellt mit 67 Saisontoren die zweitbeste Offensive der Liga. (GEA)