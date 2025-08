SSV Reutlingen präsentiert neuen Trikot-Sponsor

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Fußball-Oberligist SSV Reutlingen 05 geht mit einem neuen Hauptpartner in die Saison 2025/26: Medipartner, ein regionales Unternehmen aus dem Gesundheitsbereich, übernimmt für zunächst zwei Jahre die Trikotbrust der ersten Mannschaft. Das teilte der Club mit. »Von der ersten Minute an hat es einfach gematcht«, sagt Sascha Schneider, 1. Vorstand des SSV Reutlingen.

"Wir hatten sehr gute Gespräche – offen, konstruktiv, partnerschaftlich. Es war schnell klar, dass Medipartner nicht einfach als Sponsor auftritt, sondern als echter Partner: mit Herz für den Sport, für Menschen und für die Region", so Schneider weiter. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit und sind stolz, ein so engagiertes und werteorientiertes Unternehmen an unserer Seite zu wissen." Wie viel der neue Trikotsponsor bezahlt, schrieb der Verein in seiner Pressemitteilung nicht.

Für den SSV sei diese Partnerschaft ein starkes Signal. Als Hauptsponsor überninehme Medipartner eine besondere Rolle – nicht nur wirtschaftlich, sondern auch in der Außendarstellung und im Selbstverständnis des Vereins, heißt es im Schreiben. »Dass ein Unternehmen mit dieser Haltung und dieser Nähe zur Region unseren Weg unterstützt, ist ein großes Zeichen der Wertschätzung. Wir sind dankbar für das Vertrauen – und freuen uns auf alles, was wir gemeinsam bewegen können.«

Unterstützung in der medizinischen Ausstattung

Neben der Trikotpräsenz bringt die Kooperation laut dem SSV auch konkrete Vorteile mit sich: Künftig wird Medipartner den Verein in Teilen bei der medizinischen Ausstattung unterstützen – ein weiterer Baustein für ein stabiles, professionelles Umfeld rund um die erste Mannschaft.

Medipartner steht laut dem SSV für moderne medizinische Versorgung im niedergelassenen Bereich und patientennahe Gesundheitsdienstleistungen – mit klarer regionaler Verankerung und einem hohen Anspruch an Qualität und Verantwortung. Gemeinsame Werte und die Begeisterung für den Sport machen diese Partnerschaft zu einer echten Verbindung auf Augenhöhe.

Der auf zwei Jahre angelegte Vertrag stärkt den Weg, den der SSV Reutlingen in den vergangenen Jahren eingeschlagen hat: verbindlich, zukunftsorientiert und in der Region tief verwurzelt. (pm)