Wer sind die Neuen des SSV Reutlingen?

REUTLINGEN. Insgesamt zwölf Namen tauchen auf der Zugangsseite des Fußball-Oberligisten SSV Reutlingen auf. Die Nullfünfer verpflichteten vier externe Spieler und statteten acht Akteure aus der eigenen Jugend mit einem Vertrag aus. Die Neuen im Kurzporträt.

Der 20 Jahre alte Oskar Prokopchuk, ein 1,90 Meter großer Stoßstürmer, spielte sieben Jahre für den 1. FC Kaiserslautern. Der gebürtige Pirmasenser absolvierte in der zurückliegenden Saison für die Zweite des FCK in der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar 32 Begegnungen, in denen er 16 Tore markierte. Der 27 Jahre alte Nedim Pepic streifte sich bereits in der Jugend das Trikot des SSV Reutlingen über. In der Spielzeit 2015/16 absolvierte er als A-Jugendlicher drei Spiele für die Nullfünfer in der Oberliga. Danach ging Pepic auf Wanderschaft. Nach Stationen bei Hessen Kassel, Germania Halberstadt, Wuppertaler SV, Fortuna Köln, Rot-Weiß Oberhausen und 1. FC Frickenhausen stand er zuletzt in Diensten des Oberliga-Absteigers Calcio Leinfelden-Echterdingen.

Sauerborn mit 48 Oberliga-Toren

Marlon Gangloff ist 21 Jahre alt und im offensiven Mittelfeld auf der rechten Seite zu Gange. Er spielte zuletzt für den SSV Vorsfelde in der Oberliga Niedersachsen. Gangloff kam für Vorsfelde in der Oberliga in den beiden vergangenen Spielzeiten 57 Mal zum Einsatz und erzielte fünf Tore. In der Jugend streifte er sich das Trikot von Erzgebirge Aue über. Der 31 Jahre alte Stürmer Willie Sauerborn kam 2019 von der TSG Tübingen zum SSV, stand zwei Jahre in Diensten des Kreuzeiche-Clubs, ehe es ihn zum 1. CfR Pforzheim und VfR Aalen zog. Sauerborn hat in 142 Oberligaspielen 48 Tore erzielt.

Zu den Youngstern: Jonathan Hageloch kam im Sommer 2020 als C-Jugendlicher zum SSV. Der Innenverteidiger aus Oberstetten absolvierte in der zurückliegenden Saison bei den A-Junioren in der Ober- und Bundesliga alle 23 Spiele - und stand in allen Begegnungen von der ersten bis zur letzten Minute auf dem Platz. Lino Kuhn, dessen Mutter eine erfolgreiche Leichtathletin und Vater ein versierter Kicker war, streift sich ebenfalls seit 2020 das SSV-Trikot über. In der vergangenen Saison kam er verletzungsbedingt nur auf sechs Punktspiel-Einsätze.

Maurer mit acht Toren in der A-Junioren-Bundesliga

Noah Maurer kam 2022 von der JSG Starzach zum SSV. Vergangene Saison absolvierte der Flügelflitzer eine Partie in der Männer-Oberliga. Bei den A-Junioren markierte er in elf Oberliga-Begegnungen sieben Tore und in zwölf Bundesliga-Partien acht Treffer. Elia Reichardt jagt ebenfalls seit 2022 bei den Reutlingern dem Ball hinterher. Davor war er beim VfB Stuttgart. Zuletzt traf der Angreifer in der A-Junioren-Bundesliga in sieben Spielen einmal.

Flügelflitzer Maxim Schmalz, seit 2021 beim SSV, wurde letzte Saison einmal in der Männer-Oberliga eingesetzt. Bei den A-Junioren traf er in zwölf Bundesligaspielen fünf Mal ins Schwarze und in elf Oberligaspielen sechs Mal. Torhüter Louis Seeger ist seit Juli 2022 beim SSV Reutlingen. Vergangene Runde absolvierte er bei den A-Junioren in der Bundes- und Oberliga jeweils sieben Partien.

Pechvogel Manuel Walz

Johannes Wally kam vor einem Jahr vom TuS Ergenzingen an die Kreuzeiche. In der Männer-Oberliga stand der defensive Mittelfeldspieler fünf Mal auf dem Platz, ehe ihn Verletzungen und Krankheiten aus der Bahn warfen. Bei den A-Junioren verbuchte er acht Bundes- und vier Oberligaspiele (ein Tor). Manuel Walz durfte in der Männer-Oberliga bereits neun Mal ran. Bei den A-Junioren war er in elf Bundes- und vier Oberligaspielen im Einsatz. Bitter für den Rechtsverteidiger: Er zog sich in der Vorbereitung gegen den FC St. Gallen einen Kreuzbandriss zu. Die Saison ist für Walz, der gute Einsatzchancen gehabt hätte, damit gelaufen. (GEA)