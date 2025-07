Der SSV Reutlingen will in die obere Tabellenhälfte

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Die Reutlinger Oberliga-Fußballer starten am Freitag (19 Uhr) beim Regionalliga-Absteiger FC 08 Villingen in die Punktspiel-Saison 2025/26.

- Der Auftakt: »Villingen verfügt über ein gefestiges Team und wird in der Oberliga oben mitspielen«, glaubt Reutlingens Trainer Alexander Strehmel, der den FC 08 in zwei Testspielen unter die Lupe nahm. In diesen Begegnungen bezwang der Regionalliga-Absteiger die Viertligisten Stuttgarter Kickers (2:0) und TSG Balingen (4:1). »Unser Anspruch ist es, in der Spitzengruppe zu agieren«, betont Villingens Trainer Steffen Breinlinger. Strehmel fordert von seinen Schützlingen einen »hochkonzentrierten« Auftritt. »Wir müssen wieder in den Flow kommen, den wir am Ende der letzten Runde hatten.« Zur Erinnerung: In den letzten sechs Spielen der vergangenen Saison holte der SSV 16 Punkte.

- Das Personal: Jonas Meiser und Leander Vochatzer fehlten am Dienstag beim 4:1-Pokalsieg in Zimmern. Beide klagen über muskuläre Probleme. »Ihr Einsatz ist fraglich«, so Strehmel. Definitiv nicht dabei sind Jonah Adrovic, Moritz Kuhn, Tim Wöhrle und Manuel Walz. Adrovic dürfte etwa vier Wochen fehlen, Kuhn will nächste Woche ins Mannschaftstraining einsteigen, Wöhrle muss sich noch gedulden und für Youngster Walz ist nach seinem Kreuzbandriss die Saison gelaufen.

- Viele Auswärtsspiele: Das gibt's nicht alle Tage. Von den ersten acht Saison-Begegnungen bestreiten die Reutlinger sage und schreibe sechs in der Fremde. Dass die erste Partie auswärts steigt, war schon lange klar, sind doch an diesem Samstag im Reutlinger Kreuzeiche-Stadion die Footballer im Einsatz. Darüber hinaus gab es einen weiteren Termin, den der Spielplangestalter beachten musste. Etwas rhythmischer hätte der SSV-Plan aber schon sein dürfen. Das andere Extrem: Der FC 08 Villingen darf seine ersten drei Partien in der heimischen MS-Technologie-Arena austragen.

- Das Saisonziel: »Besser als vergangene Saison«, hatte SSV-Sportvorstand Christian Grießer in den vergangenen Wochen mehrmals betont. Strehmel schlägt in die gleiche Kerbe: »Ich habe großen Respekt vor der Liga, wir wollen uns dennoch verbessern und in der oberen Tabellenhälfte landen.« Zur Erinnerung: Vergangene Runde landeten die Reutlinger auf Platz neun.

- Die Problem-Position: Wer bekleidet die Linksverteidiger-Position? In der Vorbereitung wurde deutlich, dass der SSV auf der linken Abwehrseite Probleme bekommen könnte. Nach dem Abgang von Tom Schiffel dürfte Ben Schaal der erste Kandidat für hinten links sein. Um in der Oberliga eine verlässliche und konstante Größe zu werden, muss sich der 23-Jährige steigern. Vergangene Saison kam Schaal 15 Mal zum Einsatz, lieferte einige fast tadellose Leistungen ab, war allerdings öfter ein Unsicherheitsfaktor. In der Vorbereitung setzte Strehmel auch Nedim Pepic und Maxim Schmalz als Linksverteidiger ein. Das dürfte für den Punktspiel-Alltag aber eine Notlösung sein. Luca Plattenhardt könnte links hinten agieren, wird aber nach den Ausfällen von Walz und dem noch nicht fitten Moritz Kuhn auf der rechten Seite benötigt.

- Das Stürmer-Großaufgebot: Mit Oberliga-Top-Torjäger Konstantinos Markopoulos, Oskar Prokopchuk, Willie Sauerborn und Tom Ruzicka hat der SSV vier torgefährliche Angreifer in seinen Reihen, von denen häufig nur einer in der Startformation stehen wird. Ein Luxusproblem. Im Moment tendiert Strehmel zu einer Spitze, wird aber möglicherweise auch mal zwei Angreifer aufbieten. Auf jeden Fall ist der Trainer in puncto »Nominierung des Stürmers oder der Stürmer« als Moderator gefragt. (GEA)