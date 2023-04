Spiel des SSV Reutlingen in Neckarsulm abgesagt

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Das Spiel in der Fußball-Oberliga des SSV Reutlingen bei der Sport-Union Neckarsulm ist rund zwei Stunden vor dem geplanten Anpfiff um 14 Uhr abgesagt worden. »Aufgrund des anhaltenden Regens und des Pokalspiels am vergangenen Mittwoch wurde der Platz in Neckarsulm soeben für unbespielbar erklärt«, teilte der SSV auf seinen Social Media Kanälen mit. Ein Ersatztermin werde im Lauf der Woche zwischen beiden Vereinen abgestimmt.

Für die auf Tabellenplatz 13 stehenden Reutlinger geht es im am Samstag mit einem Heimspiel in der Liga weiter. Dann empfangt der Club um 15.30 Uhr den Offenburger FV im Stadion an der Kreuzeiche. Der Aufsteiger liegt auf Rang 15 und ist somit ein direkter Konkurrent für die Reutlinger im Kampf um den Klassenverbleib in der Oberliga. (GEA)