Spiel der Legenden: VfB Stuttgart gegen SSV Reutlingen

REUTLINGEN. Am Sonntag, dem 28. April 2024 fordern die Legenden des SSV Reutlingen die Traditionsmannschaft des VfB Stuttgart heraus. Anpfiff des Legendenspiels ist um 13 Uhr im Stadion an der Kreuzeiche (Einlass 11:30 Uhr).

Zu diesem besonderen Spiel findet sich eine bunte Mischung ehemaliger SSV-Spieler aus den vergangenen 25 Jahren zusammen. Neben Marco Langner, Thomas, Kies, Rüdiger Rehm, Saša Janić, Andreas Rill, Jochen Weigl, Stefan Lexa und Nico Frommer - die damals in der 2. Bundesliga bundesweit für reichlich Furore sorgten - werden an diesem Tag viele bekannte Gesichter aus den Mannschaften der Amateurmeister 1997, der Regionalliga Süd und den späteren Oberligajahren nochmals im SSV-Trikot zu sehen sein. Sie alle kehren an ihre alte Wirkungsstätte zurück, um alle SSV-Fans noch einmal mit ihrem Können zu begeistern.

VfB-Traditionself mit prominenten Fußballern

Auch die Traditionsmannschaft des VfB Stuttgart bietet stets ein beeindruckendes Spieleraufgebot und nimmt die Fans mit auf eine Zeitreise durch die Vereinsgeschichte der Brustringträger. Fußball-Legenden wie Hansi Müller, Karl Allgöwer, Bernd Förster, Guido Buchwald, Jürgen Klinsmann, Krassimir Balakov, Giovanne Elber, Fredi Bobic, Cacau, Andreas Hinkel, Timo Hildebrand, Kevin Kuranyi und Thomas Hitzlsperger schnürten in der Vergangenheit schon die Kickschuhe für die VfB Traditionself. Welche VfB-Legenden letztlich gegen den SSV antreten werden, entscheidet sich aus terminlichen Gründen erst im Laufe des Aprils. Beide Vereine freuen sich aber jetzt schon auf ein unvergessliches Erlebnis in Reutlingen.

3.000 bis 4.000 Zuschauer erwartet

Mit einer erwarteten Zuschauerzahl von 3.000 bis 4.000 wird das Spiel ein echtes Highlight für die Fans beider Mannschaften und steht im Zeichen der langjährigen Freundschaft und tiefen Verbundenheit der Fanszenen aus Stuttgart und Reutlingen. (GEA)