Rückschlag im Abstiegskampf: SSV Reutlingen verliert 2:3 beim Tabellenletzten

Bitte aktivieren Sie Javascript

OFFENBURGER. Ein bitterer Nachmittag für die Oberliga-Fußballer des SSV Reutlingen endete mit einer Standpauke von den mitgereisten Fans. Die waren sichtlich enttäuscht über die 2:3 (0:1)-Niederlage beim Offenburger FV. Aber wohl mindestens genauso über die angelieferte Leistung beim abgeschlagenen Tabellenschlusslicht. So gab es einen Rückschlag im Abstiegskampf, nachdem man sich in diesem Kalenderjahr mit bis dato nur einer Niederlage in fünf Ligaspielen eine gute Ausgangsposition erarbeitet hatte. Gegner Offenburger wartete zuvor seit 18 Pflichtspielen auf einen Sieg. Nun leisteten die Gäste aus Reutlingen mit einer schwachen Leistung Schützenhilfe.

Dabei hätte der SSV in Führung gehen können, wenn nicht sogar müssen. Tobias Dierberger bediente in der 31. Spielminute Denis Lübke. Doch der Kapitän schoss freistehend aus fünf Metern einen Offenburger Verteidiger auf der Torlinie an, der für den schon geschlagenen Torwart retten konnte. Kurz vor der Halbzeit war stattdessen Offenburgs Jannik Schwörer (43. Minute) nach einem Eckball zur Stelle. Ungehindert durfte er einköpfen.

In der 67. Spielminute erhöhte Moritz Bandle, der plötzlich frei vor dem SSV-Tor auftauchte, auf 2:0. Nur fünf Minuten später brachten Tobias Dierberger nach Vorarbeit von Onesi Kuengienda wieder ran. Sein Schuss aus zwölf Meter landete abgefälscht im Tor. Doch die Hoffnung auf zumindest einen Punkt hielt nur bis zur 81. Minute. Marco Petereit nutze aus, dass sich die SSV-Abwehr unsortiert zeigte. Kurz keimte nochmal Hoffnung auf, als Mirhan Inan in der 87. Minute nach Vorarbeit von Marco Gaiser den erneuten Anschlusstreffer erzielte. Doch zwei Chancen in der Nachspielzeit ließ das Team ungenutzt.

Der SSV musste vor Anpfiff kurzfristig auf zwei Spieler verzichten: Luca Meixner (krank) und Riccardo Gorgoglione (muskuläre Probleme). Sie vergrößerten die Personalprobele. Bereits zuvor war klar, dass Torwart Enrico Piu (Muskelverletzung), Luca Plattenhardt (Faserriss in der Wade), Jonah Adrovic (Probleme im Adduktorenbereich) nicht mitwirken können.

Am Samstag (15.30 Uhr) empfängt der SSV Reutlingen den VfR Mannheim im Stadion an der Kreuzeiche. Der kommende Gegner hat 1:3 gegen den 1. CfR Pforzheim verloren und steckt als Tabellen-Zehnter ebenfalls noch im Kampf gegen den Abstieg. (GEA)