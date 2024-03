Die Highlights: SSV Reutlingen - Pforzheim 1:3

REUTLINGEN. Erster Dämpfer für den Fußball-Oberligisten SSV Reutlingen im Jahr 2024: Das Team von Trainer Philipp Reitter verlor gegen den 1. CfR Pforzheim verdient mit 1:3 (0:1). Für die Nullfünfer war es die erste Niederlage im fünften Spiel. In den vier Begegnungen zuvor holte der SSV acht Punkte.

Englische Woche zeigt Wirkung

Den Reutlingern fehlte am Ende einer Englischen Woche die Kraft, um die im baden-württembergischen Oberhaus zu den absoluten Top-Teams zählenden Pforzheimer in Bedrängnis zu bringen. Pforzheim ging in der 24. Minute durch einen abgefälschten 16-Meter-Schuss von Yunus Kahriman in Führung. Nach der Pause bauten die Goldstädter ihren Vorsprung auf 3:0 aus. Das zweite Tor erzielte Ibrahim Njie (51. Minute) per Kopfball, das 3:0 für Pforzheim ging auf das Konto von Goalgetter Konstantinos Markopoulos (60.).

Beide Treffer wurden vom Ex-Reutlinger Tim Schwaiger vorbereitet. Das 1:3 markierte Riccardo Gorgoglione (63.) per Strafstoß. Kevin Founes war zuvor von Schwaiger gefoult worden. In der 90. Minute scheiterte der eingewechselte Reutlinger Angreifer Vladan Djermanovic mit einem weiteren Foulelfmeter an Keeper Elvin Kovac.

SSV Reutlingen bleibt auf Platz zwölf

In der Tabelle liegt der SSV Reutlingen weiterhin auf Position zwölf, punktgleich mit dem 13. SV Oberachern und dem 14. FV Ravensburg. Am Samstag, 23. März (14.30 Uhr), geben die Reitter-Schützlinge ihre Visitenkarte beim Schlusslicht Offenburger FV ab. (GEA)