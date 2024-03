Der GEA zeigt alle Heimspiele des SSV Reutlingen im Livestream

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Der SSV Reutlingen hat sich in den vergangenen Partien etwas Luft im Abstiegskampf verschafft. Heute will die Mannschaft von Philipp Reitter diesen Aufwärtstrend fortsetzen. Ob das klappt, können Sie, liebe Leserinnen und Leser künftig bequem von zuhause aus beobachten. In Zusammenarbeit mit dem SSV Reutlingen und Leagues bringt der Reutlinger General-Anzeiger die Stadionatmosphäre aus dem Kreuzeichestadion per Livestream direkt zu Ihnen.

Welche Spiele zeigt der GEA live?

Der Reutlinger General-Anzeiger zeigt alle Heimspiele des SSV Reutlingen live. In dieser Saison sind das noch die fünf Oberligapartien gegen Pforzheim (16. März/15 Uhr), Mannheim (30. März/15 Uhr), Denzlingen (13. April/15.30 Uhr), Großaspach (9. Mai/15.30 Uhr) und Mutschelbach (1. Juni/15.30 Uhr) sowie das WFV-Pokalspiel gegen Regionalligist VfR Aalen (16. April/19 Uhr).

Wo finde ich den Livestream?

Wenn der SSV Reutlingen an der Kreuzeiche spielt, finden Sie den Livestream pünktlich zu Spielbeginn ganz oben auf der Website des GEA. Außerdem ist der Stream unter folgendem Link zu erreichen: gea.de/livestream-ssv. Nach Abpfiff der Partie beenden wir die Übertragung. Für alle, die das Match nicht verfolgen konnten, liefert der GEA im Anschluss einen kleinen Spielbericht und die Highlights im Video.

Wer kann den Livestream anschauen und wie?

Die Live-Übertragungen der SSV-Spiele sind exklusiv für GEA-Abonnenten zugänglich - und das gratis. Wer den Livestream sehen möchte, muss sich auf gea.de unter »Mein Profil« (mit einem Männchen-Icon gekennzeichnet) einloggen. Alle Leser des E-Papers und alle Nutzer von GEA+ haben bereits Zugangsdaten und müssen diese einfach eingeben. Print-Kunden, die noch keinen Account auf der GEA-Website besitzen, müssen sich einmalig unter gea.de/geaplus-kostenlos/ registrieren und sich anschließend mit Mail-Adresse und Passwort einloggen. Wenn Sie den Livestream sehen möchten, und noch kein Abonnement haben, klicken Sie hier.

Welchen technischen Voraussetzungen brauche ich?

Um die Heimspiele des SSV Reutlingen live zu verfolgen, benötigen Sie einen Computer, ein Laptop, Tablet oder Smartphone. Außerdem ist eine stabile Internetverbindung über W-Lan oder das Mobilfunknetz erforderlich. Wenn Sie keinen Ton hören, stellen Sie sicher, dass ihr Endgerät nicht auf »lautlos« gestellt ist.(GEA)