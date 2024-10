Alexander Strehmel wird Trainer beim SSV Reutlingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. »Alexander Strehmel verlässt den SSV Vorsfelde in Richtung SSV Reutlingen«, vermeldete vor wenigen Stunden die Braunschweiger Zeitung. Fakt ist: Strehmel hat sich bei den Spielern und Verantwortlichen des niedersächsischen Oberligisten SSV Vorsfelde verabschiedet. Fakt ist auch: Der 56-Jährige ist sich mit den Reutlinger Machern einig. Aber: Ein Vertrag ist noch nicht unterschrieben.

Der GEA sprach mit Strehmel, als der sich an diesem Montag mit seinem Auto in Richtung Süden bewegte. »Wir sind uns einig. Für mich ist es nur noch eine formelle Sache.« Der SSV wiederum wollte diese Personalie offiziell nicht bestätigen.

Strehmel hat sich am Samstag das Reutlinger Spiel in Backnang (1:1) angeschaut. Er soll am Dienstag das erste Training leiten. Der in Bonlanden groß gewordene Strehmel wurde als Spieler mit dem VfB Stuttgart 1992 deutscher Meister. In der Bundesliga kam er für den VfB und die Spvgg Unterhaching 214 Mal zum Einsatz.

Strehmel tritt beim SSV Reutlingen die Nachfolge von Philipp Reitter an, von dem sich der Club am vergangenen Mittwoch getrennt hatte. Am Samstag in Backnang fungierte »Co« Daniel Bogdanovic als Interimstrainer. (GEA)