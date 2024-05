0:2 gegen Spitzenreiter: SSV Reutlingen in Abstiegsnot

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Im Kampf um den Verbleib in der Fußball-Oberliga musste der SSV Reutlingen einen weiteren Rückschlag hinnehmen. Im Heimspiel gegen den Spitzenreiter SG Sonnenhof Großaspach musste sich das Team von Trainer Philipp Reitter am Mittwochabend mit 0:2 (0:1) geschlagen geben. Ex SSVler Arbnor Nuraj (3. Spielminute) und Christian Mistl (50.) vergrößerten vor 923 Zuschauern im Kreuzeiche-Stadion die Abstiegssorgen der Nullfünfer. Die liegen drei Spieltage vor Saisonende 34 Punkten auf dem 14. und damit fünftletzten Platz, der ein Abstiegsplatz sein könnte. Konkurrent SV Oberachern, vor dem Spieltag nur einen Zähler vor dem SSV, setzte sich mit einem 2:1-Sieg gegen den Offenburger FV in der Tabelle ab. Am Donnerstag könnte der FSV 08 Bietigheim-Bissingen an den Reutlingern vorbeiziehen.

Die Gastgeber starteten denkbar schlecht in das so wichtige Spiel. Nach nicht einmal drei Minuten wurde Arbnor Nuraj nach einer Freistoßflanke von Lukas Stoppel im SSV-Strafraum sträflich freigelassen. Der Innenverteidiger, der vor der Saison nach vier Jahren in der Oberliga-Mannschaft des SSV nach Großaspach gewechselt war, nutzte den kollektiven Blackout in der Reutlinger Defensive eiskalt aus und schob ein. Der SSV fing sich danach zwar, leistete sich aber immer wieder einfach Ballverluste und schaffte es so kaum, ins gefährliche Drittel vorzudringen. Lediglich Tobias Dierberger schaffte es einmal für Gefahr zu sorgen. In der 10. Spielminute flankte er von rechts scharf in den gegnerischen Fünfer, wo aber kein Mitspieler lauerte. Auf der anderen Seite parierte Reutlingen Torwart Enrico Piu zwei gute Schüssen von Mert Tasdelen exzellent und verhinderte so einen größeren Rückstand.

Die zweite Halbzeit begann fast wie die erste. Nach einer Ecke kam Großaspachs Kapitän Volkan Celiktas im Strafraum völlig frei zum Kopfball, setzte diesen aber über den Kasten. Doch nur wenige Sekunden später war es dann doch passiert. Dominik Salz legte auf Christian Mistl ab, der mit einem Traumschuss aus 18 Metern SSV-Keeper Piu keine Chance ließ. In der 62. Minute hätte Lukas Stoppel das Spiel bereits entscheiden können. SSV-Torwart Piu war beim Schuss des Mittelfeldspielers schon geschlagen, aber Reutlingens Verteidiger Ole Deininger rettete auf der Linie. Von einem Aufbäumen der Hausherren war im Anschluss dagegen nichts zu sehen. Chancen? Fehlanzeige! Stattdessen brachte der Tabellenführer das Ergebnis souverän über die Zeit - ein verdienter Sieg.

Am Sonntag (15 Uhr) geht der Abstiegskampf für den SSV mit einem Auswärtsspiel weiter. Und wieder ist die Aufgabe alles andere als leicht. Mit dem 1. Göppinger SV wartet der Tabellen-Dritte. (GEA)