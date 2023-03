1:5-Klatsche für den SSV Reutlingen gegen Hollenbach

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Der SSV Reutlingen hat bei der 1:5 (1:0)-Heimniederlage gegen den FSV Hollenbach seine zwei Gesichter gezeigt. In der erste Halbzeit dominierte die Mannschaft von Trainer Maik Stingel über weite Strecken. Die 1:0-Führung durch Riccardo Gorgoglione in der 33. Spielminute spiegelte den Spielverlauf durchaus wieder und war deshalb auch verdient. Doch nur Sekunden nach Wiederanpfiff der Schock durch Benjamin Kurz. Danach ließen sich die Reutlinger von den Gästen förmlich überrollen. Nach dem Doppelschlag von Sebastian Schiek (61. Minute) und Kurz (63.) ließ auch das letzte bisschen Gegenwehr des SSV nach. Jonas Limbach (75.) und Marco Specht (83.) machten die Demütigung für die Hausherren perfekt.

»Ich kann mir das nicht erklären«, sagte SSV-Trainer Maik Stingel nach dem Spiel. Mit der herben Niederlage muss der auf Tabellen-Platz zehn abrutschende SSV (30 Punkte) den FSV (31 Punkte) im Tableau vorbeziehen lassen. Am nächsten Samstag (14 Uht) geht es für die Reutlinger zur Sport-Union Neckarsulm. Einem weiteren Konkurrenten im Kampf um den Klassenverbleib.

Schlusspfiff Der SSV verliert mit 1:5. Von den Rängen sind Pfiffe zu hören.

Tor für den FSV Hollenbach

83. Minute Der SSV scheint sich ganz aufgegeben zu haben. Marco Specht trifft unbedrängt zum 1:5.

77. Minute Wechsel beim SSV Reutlingen: Muhamed Sanyang und Marco Gaiser sind neu im Spiel. Gorgoglione und Founes sind raus.

77. Minute Im Stadion ist es mucksmäuschen still geworden. Mehrere der 927 Zuschauer treten bereits den Heimweg an.

Tor für den FSV Hollenbach

75. Minute Jetzt wird's richtig bitter für den SSV! Schiffel verliert im Vorwärtsgang den Ball an Jonas Limbach. Der zieht aus 25 Metern einfach ab und trifft per Traumschuss zum 1:4 aus Reutlinger Sicht.

72. Minute Erste gute Chance für den SSV in der zweiten Halbzeit! Von links dribbelt Schiffel nach innen und legt ab auf Lübke. Bei dessen Flachschuss fehlt nicht viel zum Anschlusstreffer.

69. Minute Bislang haben die Hausherren in der zweiten Halbzeit gar kein Land gesehen, wurden von den Hollenbachern förmlich überrollt. Auch jetzt sind die Gäste noch bissiger. Der SSV vermittelt nicht den Eindruck, das Spiel noch drehen zu können.

66. Minute Endlich Mal wieder eine Aktion der Hausherren. Mayer wühlt sich auf der linken Seite durch. Seine Mischung aus Flanke und Schuss fliegt einen Meter am Tor vorbei.

Tor für den FSV Hollenbach

63. Minute Und gleich der nächste Nackenschlag für den SSV! Flanke von links, in der Mitte stochert Benjamin Kurz den Ball über die Linie.

Tor für den FSV Hollenbach

61. Minute Hollenbach bringt den Freistoß scharf vors Tor, wo Sebastian Schiek den Ball mit dem Kopf ins Tor verlängert.

60. Minute Gelb für Reutlingens Kevin Founes, der seinen vorbeirauschenden Gegner zu Fall bringt.

58. Minute Wechsel beim SSV Reutlingen: Onesi Kuengienda kommt für Vladan Djermanovic.

54. Minute Bei den Gästen ist deutlich mehr Pfeffer im Spiel als noch im ersten Durchgang. Der SSV muss sich darauf wohl erst noch einstellen.

50. Minute SSV-Trainer Stingel ist sichtlich unzufrieden und pfeift zwei sich warm machende Spieler zur Einwechslung herbei.

49. Minute Schon wieder Chaos im Reutlinger Strafraum! Nach einer Ecke der Gäste herrscht im Strafraum Durcheinander. Nur SSV-Keeper Piu behält den Überblick und fischt den Ball kurz vor der Linie raus.

Tor für den FSV Hollenbach

46. Minute Der SSV noch im Tiefschlaf! Von rechts kommt der Ball in den Rückraum, wo Kurz völlig frei steht und nur noch einschieben muss.

46. Minute Weiter geht's mit der zweiten Halbzeit!

Halbzeit Der SSV Reutlingen geht mit einer verdienten 1:0-Führung gegen den FSV Hollenbach in die Pause. Die Gastgeber sind spielbestimmend. Das Verhältnis guter Chancen ist zwar ausgeglichen, der SSV aber ist einen Tick zielstrebiger. Für die Belohnung sorgte Gorgoglione mit seinem Tor in der 33. Spielminute.

Torschütze für den SSV Reutlingen: Riccardo Gorgoglione (links). Foto: Joachim Baur Torschütze für den SSV Reutlingen: Riccardo Gorgoglione (links). Foto: Joachim Baur

45. Minute Piu rettet für den SSV. Nach einer Flanke von der linken Hollenbacher Seite, kommt Uhl zum Abschluss aus spitzem Winkel. Piu hält den Ball fest, sodass kein Gästespieler mehr drankommt.

40. Minute Reutlingens Mayer wühlt sich durch die halbe Hollenbacher Defensive. Als er endlich zum Abschluss kommt, fehlt diesem aber die Power.

39. Minute Schöne Aktion vom SSV! Schiffel flankt von links in den Strafraum, wo Gorgoglione geschickt mit dem Hinterkopf verlängert, aber Djermanovic einen Schritt zu spät kommt.

35. Minute Jetzt wird`s erstmals etwas hektischer im Spiel! Erst fordern die Hollenbacher einen Foulelfmeter. Auf der anderen Seite sehen sich die Reutlinger vom Schiedsrichter benachteiligt, weil sie an den Strafraumgrenze keinen Freistoß bekommen.

Tor für den SSV Reutlingen!

33. Minute Der SSV kombiniert sich schön durch die gegnerische Hälfte. Founes spielt von der Grundlinie in den Rückraum, wo der völlig freistehende Gorgoglione nur noch einschieben muss.

31. Minute Gelbe Karte für Hollenbachs Ohl, der den enteilten Mayer abgrätscht.

30. Minute Wie aus dem Nichts taucht plötzlich Hollenbachs Krieger allein vor SSV-Torwart Piu auf! Der FSV-Offensivspieler scheint selbst überrascht und bleibt aus spitzem Winkel gleich zweimal hängen.

26. Minute Nach eigenem Eckball läuft der SSV in einen Konter - und ist plötzlich hinten in Unterzahl! Hollenbach spielt es zum Glück für die Reutlinger schlecht aus und läuft ins Abseits.

22. Minute Auch Hollenbach mit einem gefährlichen Abschluss. Minder zieht mit links aus 20 Metern ab. Die Kugel rauscht nur wenige Zentimeter am linken Pfosten vorbei!

Chance für den SSV Reutlingen

19. Minute Erste Chance für den SSV - und gleich eine brandgefährliche! Lübke flankt von rechts scharf nach innen, wo Gorgoglione auf dem holprigen Platz im Fünfer den Ball nicht trifft. Gäste-Keeper Hörner klärt mit dem Fuß bevor ein nachrückender Reutlinger den Ball versenken kann.

16. Minute Ein Fehler im Spielaufbau hätte den SSV teuer zu stehen kommen könne. Aber Staiger geht gut nach und klärt zu Ecke. Die bringt den Gästen nichts ein.

15. Minute Das größere Spektakel gibt's bisher eindeutig auf den Rängen. Der Fanblock E ist dank Unterstützung der befreundeten Anhänger aus St. Gallen in der Schweiz gut gefüllt und macht gute Stimmung.

11. Minute Der SSV ist um Spielkontrolle bemüht. Daraus ist bisher aber noch keine gefährliche Offensivaktion draus geworden.

4. Minute Erste Ecke für die Gäste - und gar nicht ungefährlich. SSV-Torwart Piu verschätzt sich bei der Hereingabe leicht. Mit vereinten Kräften klärt die Reutlinger Defensive zur nächsten Ecke. Die wird abgepfiffen wegen Stürmer-Foul.

1. Minute Los geht`s. Der SSV stößt an.

Aufstellung SSV-Trainer Stingel vertraut der gleichen Startformation, die auch bei der 1:5-Klatsche beim ATSV Mutschelbach zu Beginn auf dem Feld stand.

Bilanz Hollenbach kann als eine Art Angstgegner des SSV bezeichnet werden. In 16 Pflichtspielen gingen die Reutlinger nur dreimal als Sieger vom Platz, kassierten sogar zehn Niederlagen. Der letzte Sieg (3:2) gab es am 29. Oktober 2016. Zuletzt verlor der SSV 0:1 im Hinspiel. Das gleiche Ergebnis gab es in der Wintervorbereitung bei der Hallenfußball-Gala in Sindelfingen. Bester Torschütze gegen den heutigen Gegner ist Onesi Kuengienda. Der Stürmer erzielte gegen das Team aus dem Hohenlohekreis bisher drei Treffer.

Personal »Wir werden ein bisschen was verändern«, deutet SSV-Trainer Maik Stingel eine kleine taktische Änderung an. Beim SSV ist Kapitän Pierre Eiberger nach seiner Rotsperre erstmals in diesem Jahr an Bord. »Pierre hat Qualität und im Training mächtig Gas gegeben«, deutet Stingel die Nominierung des 31 Jahre alten Eiberger an. Da im defensiven Mittelfeld zuletzt die Youngster Florian Krajinovic (20) und Kevin Founes (19) einen starken Eindruck hinterließen, hat der Coach die Qual der Wahl. Onesi Kuengienda hat diese Woche das komplette Trainingsprogramm absolviert und ist heute einsatzbereit. Luca Meixner (Schlag auf die Ferse) fällt erneut aus. Vladan Djermanovic, dem Stingel in Mutschelbach eine gute Leistung bescheinigte, ist gesundheitlich angeschlagen. Bei Hollenbach fungiert seit Beginn des Jahres Dirk Prediger als Trainer. Der ehemalige SSV-Oberligaspieler wird von Ex-Profi Martin Lanig assistiert. Nächste Runde wird Prediger Sportlicher Leiter, Lanig Chefcoach.

Ausgangslage Der Fußball-Oberligist SSV Reutlingen, der am heutigen Samstag (15.30 Uhr) im Kreuzeiche-Stadion den FSV Hollenbach erwartet, präsentiert sich in diesem Jahr als Wundertüte. In den beiden ersten Begegnungen blieben die Schützlinge von Trainer Maik Stingel beim SV Oberachern (0:0) und gegen den FV Ravensburg (1:0) ohne Gegentor, ehe es am vergangenen Freitag in der Partie beim ATSV Mutschelbach gleich fünf Mal im Gehäuse von Keeper Enrico Piu einschlug. 1:5 lautete das ernüchternde Ergebnis. Auch der heutige Gegner schwankt in seinen Leistungen im Jahr 2023. Nach einem 2:2 gegen den Offenburger FV und einem 1:2 gegen den 1. FC Rielasingen-Arlen gewann Hollenbach überraschend mit 2:0 gegen den 1. Göppinger SV. Der SSV dürfte doppelt gewarnt sein: Denn verliert der Tabellen-Neunte (30 Punkte) heute, zieht der auf Rang elf stehende FSV (28 Punkte) im Tableau an den Nullfünfern vorbei. (GEA)