Nationalelf-Quiz lösen und VIP-Tickets für Spiel des SSV Reutlingen gewinnen

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. In letzter Zeit ist viel passiert in und um die deutsche Fußball-Nationalmannschaft. Was wissen Sie über das aktuelle Team sowie über aktive und ehemalige DFB-Spieler mit Bezug zur Region? Testen Sie es im GEA-Quiz der Woche! Wer alle Fragen beantwortet, kann diese Preise gewinnen: 1x2 VIP-Tickets für das Heimspiel des SSV Reutlingen am 8. April (15.30 Uhr) gegen den Offenburger FV, 1x DFB-Training-Shirt von Adidas in Größe L, 5x Fan-Armband Deutschland sowie 3x Ratespiel »Stadt, Land, Fluss mit Fußball-Kategorien«. Viel Erfolg!

Unter allen Teilnehmern werden zehn Gewinner ausgelost und schriftlich benachrichtigt. Außerdem werden die Gewinner im GEA-Lokalteil veröffentlicht. (GEA)