Finale in Trochtelfingen: Leah Hanle und Lorenz Baum holen den Winterlauf-Cup

TROCHTELFINGEN. Unter perfekten Laufbedingungen ging das Finale des Albgold-Winterlauf-Cups über die Bühne. Für den Lauf der Leichtathletikabteilung des TSV Trochtelfingen hatten sich insgesamt 973 Teilnehmer in die Startliste eingeschrieben. Die vielen ausgezeichneten Leistungen auf den unterschiedlichen Strecken wurden überstrahlt von einem neuen Streckenrekord durch Maximilian Thorwirth (SFD 75 Düsseldorf-Süd) über die knapp zehn Kilometer lange Runde. Die Seriensieger im Hauptlauf hießen am Ende, wie bereits in den beiden Jahren zuvor, Leah Hanle (TSV Holzelfingen) und Lorenz Baum (LAV Tübingen).

»Dieses Jahr braucht ihr einen schnellen Radfahrer an der Spitze des Feldes«, kündigte Baum bereits Tage vor dem Start an. Seine Formkurve zeigt in der Vorbereitung auf den Boston-Marathon zwar auch nach oben. Doch den Hinweis auf ein sehr schnelles Rennen gab er aufgrund des spontanen Starts von Maximilian Thorwirth, der mit ihm in der Trainingsgruppe in Tübingen zahlreiche Einheiten absolviert. Und Thorwirth hielt, was Baum angekündigt hatte. Schon nach der ersten knapp zwei Kilometern war er Baum und dem Rest des Feldes enteilt. Ungefährdet lief er mit leichtem Schritt nach 29 Minuten und 17 Sekunden vor dem Kundenzentrum des Titelsponsors ins Ziel.

Schiel siegt auf langer Strecke

Der zweite Platz ging in persönlicher Bestzeit an Lorenz Baum (30:09 Minuten) vor Jonas Haiß (TSV Riedlingen) in 30:49 Minuten. Bei den Damen hieß die Siegerin auf der langen Strecke Antonia Schiel vom LAV Tübingen (35:02). Der zweite Platz ging an Christina Streb (37:12, Kenias Ersatzbank) vor Daniela Fichter (40:02, Laufladen Tübingen).

Knapp sechs Kilometer ist die Kurzdistanz, die vor den Toren Trochtelfingens gelaufen wurde. Schnellster im Ziel war wieder einmal Jurij Mildner in 18 Minuten und 19 Sekunden. Er siegte bereits bei allen drei Läufen zuvor. Dreizehn Sekunden später erreichte Jonas Hofmann (18:32, Post-SV Tübingen) Platz Zwei. Sein Abstand auf den Drittplatzierten Luki Ilomo (20:42, TSV Glems) betrug schon über zwei Minuten. Leah Hanle, die normalerweise über die längere Strecke an den Start geht, kann auch kürzer und siegte in 20:47 Minuten. Dicht auf den Versen war ihr Corinna Coenning (21:02, TSV Glems). Auch hier war die Lücke zur Dritten Julia Rieger (23:26, LV Pliezhausen) mit über zwei Minuten deutlich.

Im Aok-Kids-Lauf über 1,9 Kilometer schaffte Naema Awale (7:12, TSG Münsingen) ihren Sieg zu wiederholen. Die Zweitplatzierte Zoe Tröster kam drei Sekunden hinter ihr ins Ziel. Hanna Schlaier (7:29, LG Steinlach) folgte auf Platz Drei. Bei den Jungs gewann Dominik Wiedenmann (6:16, VfL Sindelfingen) vor Moritz Schwarzer (6:30 , VfL Pfullingen) und Jona Vogt (6:31, TV Fridingen).

Bei der großen Gesamtsiegerehrung durften sich Leah Hanle und Lorenz Baum besonders freuen: Der Wanderpokal bleibt endgültig in ihrem Besitz. Die Serienwertung über die fünf Kilometer war bei den Damen eine klare Sache für Corinna Coenning und für Jurij Mildner bei den Herren. (GEA)