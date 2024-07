WFV-Pokal: Croatia Reutlingen, Young Boys und SV Nehren ziehen in zweite Runde ein

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Neben dem SSV Reutlingen und der TSG Tübingen waren noch drei weitere Vereine aus der Region im WFV-Pokal im Einsatz. Durch den 3:1-Heimerfolg von Landesligist Croatia Reutlingen gegen den Ligakonkurrenten SV Zimmern steht nun fest, dass es am 7. August zum spannenden Stadtduell mit dem Oberligisten von der Kreuzeiche kommt. Gerade mal 19 Sekunden waren gespielt, da jubelte das Team von Croatia-Trainer Ferudun Sentürk bereits zum ersten Mal. Emin Martinovic, der jüngere Bruder von Demir, der vor der Saison aus der Jugend der Stuttgarter Kickers kam, traf zur Führung. Doch die Gäste fanden durch Maksym Tkach zurück ins Spiel und glichen zum 1:1 aus. Im zweiten Durchgang war es dann Demir Martinovic, der den alten Abstand wieder herstellte, ehe Dennis Pascolo in der 90. Minute den 3:1-Schlusspunkt setzte.

Ebenfalls erfolgreich, wenn auch mit mehr Mühe, war der Verbandsliga-Aufsteiger Young Boys Reutlingen, der mit einem 3:1 nach Verlängerung gegen den Landesligisten SV Wittendorf den Drittrunden-Einzug perfekt machte. »Plichtaufgabe erledigt«, betonte Trainer Volker Grimminger, der davon sprach, dass sich seine Mannschaft, die nur mit 13 Feldspielern angereist war, gerade in einem typischen Vorbereitungsloch befinde. Die Young Boys lagen zur Halbzeit sogar in Rückstand, doch Ante Galic und Christos Chatzimalousis sowie Francesco Gentile in der Verlängerung drehten die Partie.

Auch der Landesligist SV Nehren steht in der dritten Runde. Beim Bezirksligisten Spvgg Trossingen setzten sich die Steinlachtäler mit 1:0 (0:0) durch. Betreut wurde das Team von Abteilungsleiter Roland Eidher für das abwesende Trainerduo Pedro Keppler und Frederick Mohr. Tim Staiger erzielte in der 67. Minute den Siegtreffer. In der dritten Runde trifft der SV Nehren am 7. August nun auf den Oberligisten TSG Balingen. (ott/leo/tob)