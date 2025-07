Riesen-SGM in der Tübinger Kreisliga: Der Name hat 122 Zeichen

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Bitte anschnallen und tief Luft holen: In der B-Liga-Staffel 6 geht nächste Runde die SGM Spvgg Bieringen/Frommenhausen/Schwalldorf/Obernau II/SV Weiler II/SV Hirrlingen II/Hemmendorf an den Start. Ein Vereinsname-Ungetüm erster Güte. Inklusive Leer- und Schrägzeichen enthält er 122 Zeichen. Bieringen, Frommenhausen, Schwalldorf und Obernau machen bereits seit 2020 gemeinsame Sache, und Hirrlingen II sowie Hemmendorf sind ebenfalls bereits seit einigen Jahren ein Team.

Reutlinger Kreisliga nur noch mit 14 Teams

Der Spielausschuss des Fußball-Bezirks Alb unter der Federführung von Spielleiter Wolfgang Rieker hat die größten Umstrukturierungen in den Kreisligen seit der Abschaffung der C-Ligen vorgenommen. Auffallend: Die Münsinger und Tübinger Kreisliga A geht mit jeweils 16 Mannschaften an den Start, während die Reutlinger A-Liga lediglich mit 14 Teams besetzt ist. Klaus Rapp, der Staffelleiter der Reutlinger Kreisliga A, ist nicht begeistert von dieser Einteilung. »Zum ersten Mal in der Geschichte hat die Reutlinger Staffel weniger Mannschaften als die Münsinger«, sagt Rapp.

Rieker wiederum erklärt, dass er die Vereine angeschrieben und gefragt habe, ob jemand in die Reutlinger Staffel wechseln möchte. Gemeldet hat sich niemand. Es gab auch Stimmen, die dafür plädierten, den Fünftletzten SV Rommelsbach nicht absteigen zu lassen. »Das ist rechtlich nicht möglich«, erklärt Rieker. Der SV Rommelsbach hat im Relegations-Halbfinale gegen den TSV Sondelfingen II 2:4 verloren. Das Einteilungs-Dilemma kam ins Rollen, nachdem zunächst die Erste der TuS Metzingen aus der Bezirksliga abstieg und dann die Zweite den Aufstieg in die A-Liga schaffte. Zwei Teams in der Reutlinger A-Liga sind nicht möglich, also musste die TuS II in die Münsinger Staffel verfrachtet werden.

Bei der Einteilung der B-Liga-Staffeln ging es zu wie auf einem großen Verschiebe-Bahnhof. Die wichtigsten Änderungen: Die Staffel 3 wurde aufgelöst, so dass es nächste Runde nur sechs B-Ligen gibt. Der Vorteil: Jeder A-Liga sind zwei B-Liga-Staffeln untergeordnet. Bisher hatte die Reutlinger A-Liga drei B-Liga-Staffeln als Unterbau. Auf Wunsch vieler Vereine, so Rieker, gibt es keine B-Liga-Staffel mehr, die nur aus zweiten Mannschaften besteht. Die Einteilung der Staffeln:

Münsinger Kreisliga A (16 Mannschaften): TSV Holzelfingen, SV Lautertal, SGM Bremelau/Granheim, SV Azingen, TSV Wittlingen, FV Bad Urach, SGM Oberstetten/Ödenwaldstetten, SV Hülben, TSG Münsingen, SGM Hayingen/Zwiefalten/Pfronstetten, SV Würtingen, SGM Steinhilben/Trochtelfingen, FC Sonnenbühl, FC Engstingen, FC Lichtenstein, TuS Metzingen II

Reutlinger Kreisliga A (14): Anadolu SV Reutlingen, TSV Eningen, SV Wannweil, VfL Pfullingen III, TSV Sondelfingen, TSV Mähringen, GSV Hellas Reutlingen, SV Walddorf II, TuS Metzingen, SV Degerschlacht, TSV Oferdingen, SGM Kirchentellinsfurt/Kusterdingen, TSV Betzingen, Young Boys Reutlingen II

Tübinger Kreisliga A (16): VfB Bodelshausen, SGM Kiebingen/Bühl, SGM Mössingen/Belsen, SGM Poltringen/Pfäffingen, SV Neustetten, FC Rottenburg II, SV Wendelsheim, TSV Lustnau, TSV Dettingen/Rottenburg, SGM Hagelloch/Unterjesingen, TV Derendingen II, Spvgg Bieringen, TSV Ofterdingen II, SV Hirrlingen, SF Dußlingen, SV Wurmlingen

Kreisliga B, Staffel 1 (13): SV Würtingen II, SF Donnstetten, FV Bad Urach II, SV Hülben II, TSG Upfingen II, SV Zainingen II, FC Römerstein, SV Lautertal II, SGM Hengen/Seeburg, SGM Auingen II/WSV Mehrstetten, FC Lichtenstein II, SGM Dettingen/Glems II, FC Neuhausen

Kreisliga B, Staffel 2 (13): SGM Kohlstetten/Gächingen, TSV Genkingen II, FC Dottingen/Rietheim, FC Sonnenbühl II, SGM Hayingen/Zwiefalten/Pfronstetten II, TSV Holzelfingen II, SGM Ödenwaldstetten/Oberstetten, SV Apfelstetten, FC Engstingen II, SGM Steinhilben/Trochtelfingen II, BFC Pfullingen, TG Gönningen, SF Donnstetten II

Kreisliga B, Staffel 3 (14): TSV Oferdingen II , TSV Sondelfingen II, FC Reutlingen II, FC Mittelstadt II, SV Gniebel, SV Rommelsbach II, SSV Rübgarten, TSG Reutlingen, SV Sveti Sava Reutlingen, TSV Altenburg, SG Reutlingen II, SV Ohmenhausen, SF 02 Reutlingen, TSV Sickenhausen II

Kreisliga B, Staffel 4 (14): SV Croatia Reutlingen II, TSG Reutlingen II, TSV Pliezhausen, SKV Eningen, TSV Eningen II, SV Degerschlacht II, SSV Rübgarten II, TB Metzingen, SV Rommelsbach, FC Mittelstadt, TSV Betzingen II, TSV Riederich, FC Reutlingen, SF 02 Reutlingen II

Kreisliga B, Staffel 5 (13): SV Wannweil II, SV 03 Tübingen II, TSV Hirschau/ SV Wurmlingen II, SSC Tübingen II, SGM Kiebingen/Bühl II, SGM Poltringen/Pfäffingen II, SV Weiler, TSV Lustnau II, TSV Betzingen III, SGM Talheim/Öschingen/Gönningen II, SV Hailifingen, SGM Entringen/Altingen II, SGM Dettenhausen/Pfrondorf II

Kreisliga B, Staffel 6 (14): SGM Unterjesingen/ Hagelloch/Wendelsheim II, SV Oberndorf, VfB Bodelshausen II, Spfr Dußlingen II, TV Derendingen III, SGM Entringen/ Altingen III, SV Neustetten II, SGM Kirchentellinsfurt/Kusterdingen II, SGM Talheim/Öschingen, SV Nehren II, SGM Mössingen/Belsen II, TSV Gomaringen II , TSV Mähringen II, SGM Bieringen/Frommenhausen/Schwalldorf/Obernau II/SV Weiler II/SV Hirrlingen II/Hemmendorf SV Weiler II/SV Hirrlingen II/Hemmendorf. (GEA)