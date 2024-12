Drei Wochen fehlte der Angreifer dem 1. FC Heidenheim verletzungsbedingt. Gegen den VfB Stuttgart kehrte der langjährige SSVler zurück in die Startelf. Was der 25-Jährige über sein Comeback sagt und wie er über die aktuell schwierige sportliche Situation denkt.

Zurück auf dem Platz nach dreiwöchiger Verletzungspause: Heidenheim-Angreifer Marvin Pieringer (rechts). Foto: Weber/ Eibner Zurück auf dem Platz nach dreiwöchiger Verletzungspause: Heidenheim-Angreifer Marvin Pieringer (rechts). Foto: Weber/ Eibner

