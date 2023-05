Einige Trainer-Wechsel im Jugendbereich des SSV Reutlingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Der SSV Reutlingen treibt seine Planungen im Jugendfußballbereich voran. Auf dem Trainersektor, wo in den vergangenen Jahren Kontinuität Trumpf war, gibt es einige Wechsel. Die Aushängeschilder U 19, U 17 und U 15 gehen mit neuen Übungsleitern in die Runde 2023/24. Philipp Reitter, derzeit zusammen mit Rasmus Joost für die U 19 in der Bundesliga verantwortlich, übernimmt die neue Stelle des Übergangskoordinators. Reitter kümmert sich vor allem um die neue U 23, U 19 und U 18.

U 19: Mit Heiko Necker übernimmt ein erfahrener SSV-Trainer dieses Team in der Oberliga Baden-Württemberg. Der derzeitige U 17-Coach wird unterstützt von Patrick Androsevic, der zurzeit beim Männer-Bezirksligisten Croatia Reutlingen in der Verantwortung steht.

U 18: Elias Caliskan und Philipp Deininger steigen auf die Kommandobrücke. Caliskan war U 15-Co-Trainer bei der TSG Balingen und hat zuletzt die U 17 der Eyachstädter übernommen. Deininger ist derzeit Co-Trainer in der U 15 des SSV.

U 17: Niklas Bühler und Maurizio Mammato übernehmen dieses Oberliga-Team. Bühler kommt von der U 16 des VfB Stuttgart. Er studiert Englisch auf Lehramt an der Universität Tübingen. Mammato betreut derzeit die U 15 der TSG Balingen.

U 16: Kosta Panagiotidis und Felix Häußler übernehmen diese SSV-Mannschaft. Panagiotidis betreut derzeit der U 18 der Reutlinger, Häußler spielt beim VfL Pfullingen in der Verbandsliga. Dort tritt er ab Sommer kürzer und steigt als Nachwuchstrainer ein.

U 15: Die SSV-Crew in dieser Altersstufe wird in der Saison 2023/24 von Sercan Simsek und Lars Rietze trainiert. Derzeit kämpfen die Reutlinger in der Regionalliga, der höchsten Spielklasse dieser Altersstufe, um den Klassenverbleib. Das Regionalligateam kämpft aktuell in der höchsten deutschen Spielklasse um Punkte. Georg Grimm fungiert derzeit als Coach. Er trat während der Runde die Nachfolge von Michael Konietzny an. Simsek trainiert momentan die U 16 des SSV in der Verbandsstaffel, Rietze bildet die Talente in der U 14 aus. (GEA)