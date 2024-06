Altenrieter Alexander Blessin soll Cheftrainer bei Fußballverein St. Pauli werden

Bitte aktivieren Sie Javascript

HAMBURG. Fußball-Bundesligist FC St. Pauli scheint auf der Suche nach einem Nachfolger für Aufstiegstrainer Fabian Hürzeler fündig geworden zu sein. Der mit seiner Familie in Altenriet wohnhafte Alexander Blessin soll von Union Saint-Gilloise zum Kiez-Club kommen. Mit dem belgischen Erstligisten gewann der 51-Jährige in der abgelaufenen Spielzeit den nationalen Cup-Wettbewerb. Blessin unterschreibt am Millerntor offenbar einen Zweijahresvertrag.

Für den Vater von drei Töchtern wäre es der erste Cheftrainer-Posten im deutschen Profigeschäft. Weil er bei den Belgiern noch einen laufenden Vertrag bis 2025 hat, müsste St. Pauli für die Ablöse einen Teil der 7,5 Millionen Euro, die Brighton & Hove Albion für seinen Vorgänger, den Aufstiegstrainer Fabian Hürzeler gezahlt hatte, in dessen Nachfolger investieren.

Neben dem Sieg im Pokal war Blessin mit den Belgiern auch in der Liga erfolgreich. Der Titel wurde nur denkbar knapp verpasst; am Saisonende fehlte ein einziges Pünktchen auf Meister FC Brügge. Nach acht Jahren in verschiedenen Funktionen bei RB Leipzig trainierte Blessin bislang von Sommer 2020 bis Mitte Januar 2022 den belgischen Zweitligisten KV Oostende, wechselte dann nach Italien, wo er mit Genua CFC aus der ersten Liga abstieg und Anfang Dezember schon wieder gehen musste. Zurück in Belgien holte Blessin in der abgelaufenen Saison mit Union Saint-Gilloise durchschnittlich 2,07 Punkte in 58 Spielen.

Pikantes Detail

In seiner Karriere als Spieler absolvierte der gebürtige Stuttgarter sieben Bundesliga-Spiele für den VfB, zudem 45 Zweitliga-Spiele bei den Stuttgarter Kickers. Weitere Stationen des gelernten Stürmers waren neben dem damaligen Regionalligisten SSV Reutlingen (Februar 2009 bis Mitte 2010) unter anderem Regensburg, Siegen, Hoffenheim, Burghausen und der VfB Leipzig.

In der taktischen Ausrichtung würde Blessin als neuer St-Pauli-Kommandogeber in die Fußstapfen seines Vorgängers treten. Wie Hürzeler bevorzugt er zudem ein System mit Dreierkette. Pikantes Detail: Hürzelers neuer Club Brighton & Hove Albion gehört zu 75 Prozent dem Poker-Milliardär Tony Bloom; dieser hatte wiederum 2018 auch dem deutschen Millionär Jürgen Baatzsch Blessins Brüsseler Vorort-Club abkauft. (GEA)