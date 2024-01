Fußballcoach Alexander Blessin von Tabellenführer Royale Union Saint-Gilloise ist in Belgien der Mann der Stunde. Im exklusiven GEA-Interview spricht der Altenrieter über Erfahrungen an der Anfield Road, seine aufregende Zeit in der Serie A, das Spannende an der belgischen Jupiler League sowie seine sportliche Zukunft.

Engagiert und lautstark: Trainer Alexander Blessin. Foto: Francesco Scaccianoce/dpa Engagiert und lautstark: Trainer Alexander Blessin. Foto: Francesco Scaccianoce/dpa

