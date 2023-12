Zufahrt zur Reutlinger Achalm an Silvester gesperrt

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Wer zum Jahreswechsel von der Achalm aus über die Stadt Reutlingen blicken möchte, sollte besser zu Fuß gehen. Um Verkehrsbehinderungen und Staus vorzubeugen, ist das Achalmer Sträßle auf Höhe der Richard-Wagner-Straße am Samstag, 31. Dezember, ab 22 Uhr gesperrt, teilt die Stadtverwaltung mit. In den vergangenen Jahren kam es immer wieder zu erheblichen Engpässen, die im Notfall ein Durchkommen von Feuerwehr, Rettungsfahrzeugen oder Einsatzfahrzeugen der FairEnergie zu den Wasserhochbehältern sowie zum Hotel und Restaurant Achalm bedeutend erschwert hätten. Am Neujahrstag gegen 1 Uhr wird die Sperrung wieder aufgehoben. (pm)