Zahl der Arbeitslosen im Kreis Reutlingen sinkt erneut

In allen Bereichen sind die Zahlen im Vergleich zum Vormonat gesunken.

REUTLINGEN. Wie schon in den beiden Vormonaten ist die Zahl der Arbeitslosen im Bezirk der Agentur für Arbeit Reutlingen auch im November leicht zurückgegangen. 11.485 Menschen waren im vergangenen Monat in der Region arbeitslos gemeldet, das waren 190 Personen weniger als noch im Oktober. Die Quote lag im November wie im Vormonat bei 3,9 Prozent. Im Baden-Württemberg-Durchschnitt lag die Quote bei 4,2 Prozent (Vormonat 4,3).

»Positiv ist an den November-Zahlen vor allem zu sehen, dass die Arbeitslosenzahlen in allen Bereichen zurückgegangen sind«, berichtet Markus Nill, Vorsitzender der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Reutlingen. »Sowohl bei den Älteren, als auch bei den Ausländern und bei den Langzeitarbeitslosen: überall sind die Zahlen in der Region im Vergleich zum Vormonat – wenn auch nur geringfügig – gesunken.«

Am deutlichsten ist der Rückgang bei den unter 25-Jährigen, was auch im November unter anderem noch am Ausbildungsbeginn im Herbst liegt. Um 82 Personen ist die Arbeitslosenzahl bei den jüngeren Menschen (15 bis unter 25 Jahre) zurückgegangen. Die Arbeitslosenquote bei den unter 25-Jährigen liegt im November bei 2,6 Prozent und somit um 0,3 Prozent niedriger als noch im Oktober. Im Vergleich zum November des Vorjahres sind die Zahlen bei den jüngeren Arbeitslosen allerdings gestiegen.

Auch die Anzahl der arbeitslosen Menschen mit Behinderung ist im zurückliegenden Monat leicht zurückgegangen. Erfreuliche 5,4 Prozent weniger waren es im November im Vergleich zum Vormonat. Doch da geht noch mehr – findet Markus Nill: »Bei allen bereits sichtbaren Anstrengungen und Erfolgen wünschen wir uns einen noch inklusiveren Arbeitsmarkt. Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber können wir dabei fördern, etwa mit Eingliederungszuschüssen oder einer Ar-beitsplatzausstattung.«

Belange von Behinderten stärken

Dies soll anlässlich des Internationalen Tages der Menschen mit Behinderung am 3. Dezember noch mehr ins Bewusstsein gerückt werden. Dieser Tag soll das Bewusstsein für die Belange von Menschen mit Behinderungen stärken, da diese oft nicht in gleichem Maße von guten Arbeitsmarktentwicklungen profitieren wie alle anderen Arbeitslosen. Die Agentur für Arbeit veranstaltet jedes Jahr rund um den 3. Dezember die »Woche der Menschen mit Behinderung« und möchte so dafür werben, Menschen mit Behinderungen die gleichen Chancen einzuräumen wie allen anderen. »Unter den arbeitslosen schwerbehinderten Menschen finden sich im Vergleich zu Nicht-schwerbehinderten überdurchschnittlich viele Personen mit abgeschlossener Berufsausbildung«, erklärt Nill. (eg)