Woche der Wiederbelebung: Drei Reutlinger Aktionen

Am besten im Takt zu »La Macarena«: Demonstration zur Wiederbelebung an einer Übungspuppe. Foto: Patrick Seeger

Bitte aktivieren Sie Javascript

KREIS REUTLINGEN. Niemand erwartet es, und doch kann jeder in die Situation geraten einen anderen Menschen reanimieren zu müssen, egal ob im häuslichen Umfeld, bei der Arbeit oder in der Freizeit.

Aber wie reanimiert man richtig? Dies wollen die Kreiskliniken Reutlingen gemeinsam mit dem Deutschen Roten Kreuz der Bevölkerung im Landkreis Reutlingen im Rahmen der Woche der Wiederbelebung von Montag bis Freitag, 18. bis 22. September, mit drei Aktionen näherbringen.

Der Startschuss fällt am Dienstag, 19. September, zwischen 8 und 12 Uhr auf dem Marktplatz in Reutlingen. Tags darauf sollen die Besucher auf dem Metzinger Wochenmarkt vom Fachwissen der Experten aus der Klinik und von den Rettern des DRK profitieren und am Freitag, 22. September, geht die Aktion im Rahmen des Marktes in Pfullingen über die Bühne.

Mit von der Partie sind neben ehrenamtlichen Kräften der jeweiligen DRK- Ortsvereine auch Medizinstudierende, die aktuell ihr praktisches Jahr bei den Kreiskliniken absolvieren.

Jedes Jahr erleiden mehr als 50.000 Menschen in Deutschland einen Herz-Kreislauf-Stillstand außerhalb eines Krankenhauses. In solchen Fällen zählt jede Sekunde. Deshalb haben der Berufsverband Deutscher Anästhesistinnen und Anästhesisten und die Deutsche Gesellschaft für Anästhesiologie und Intensivmedizin sowie die Stiftung Deutsche Anästhesiologie unter der Schirmherrschaft des Bundesministeriums für Gesundheit die Woche der Wiederbelebung ins Leben gerufen.

Dabei sollen Bürger durch Aktionen aufgeklärt und motiviert werden, sich mit den wenigen Schritten »prüfen – rufen – drücken«, die lebensrettend sein können, vertraut zu machen. (eg)