Woche der queeren Jugend in Reutlingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Timeout, die Anlaufstelle für Jugendliche und junge lesbische, schwule, bi-, trans-, intersexuelle und queere Menschen in Reutlingen, organisiert ab heute bis zum 20. November Aktivitäten im Rahmen der »Queeren Jugend Awareness Woche« im »K42« in der Kanzleistraße 42.

Heute um 17 Uhr wird dort »Oskars Kleid« gezeigt, ein Film von Hüseyin Tabak mit Florian David Fitz und Laurì. Florian David Fitz als alleinerziehender Vater, wird völlig aus der Bahn geworfen, als er sein Kind, das er zu kennen glaubte, völlig neu kennenlernen muss.

Gedenktag am 20. November

Am Donnerstag, 16. November, veranstaltet Timeout ab 17 Uhr einen Talk mit engagierten, jungen, queeren Muslimen und Musliminnen. Wie bringen queere oder Trans-Jugendliche Glauben und sexuelle, geschlechtliche Identität zusammen? Mit welchen Steinen und Widerständen müssen sie sich auseinandersetzen? Am Freitag, 17. November, ist Timeout, wird im offenen, queeren Jugendtreff ab 16 Uhr zusätzlich eine Siebdruckwerkstatt angeboten.

Am Samstag, 18. November, hat Timeout einen Stand von 9 bis 13 Uhr auf dem Marktplatz. Insbesondere weisen die jungen Leute auf den Transgender Day of Remembrance am 20. November hin. Der Transgender-Tag der Erinnerung dient dazu, den Trans-Menschen, die in Deutschland und weltweit Gewalt erfahren haben und ermordet wurden, zu gedenken und gegen transfeindliche Gewalt aufzurufen.

Am Montag, 20. November, wird von 15 bis 19 Uhr ein Selbstverteidigungskurs für queere Jugendliche angeboten. Der Kurs ist für Jugendliche kostenlos, man sollte bequeme Kleidung mitbringen. Anmeldung erwünscht. (eg)

info@timeout-reutlingen.de