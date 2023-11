Wieso das Naturtheater Reutlingen einen Sonderpreis erhält

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Das Naturtheater Reutlingen gehört zu den Ensembles, die in diesem Jahr mit dem Landesamateurtheaterpreis (Lamathea 2023) ausgezeichnet wurden. Wie das Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst gestern mitgeteilt hat, ging Deutschlands einziger Landespreis für Amateurtheater und bürgerschaftliches Engagement nach Heidelberg, Oberriexingen, Offenburg, Pforzheim, Reutlingen, Ühlingen-Birkendorf und Ulm.

Die Preisträgerinnen und -träger teilen sich das Preisgeld von insgesamt 12.000 Euro. Der undotierte Sonderpreis für Bürgerschaftliches Engagement ging an das Naturtheater Reutlingen – eine der ältesten und größten Freilichtbühnen Baden-Württembergs. Das Naturtheater wird seit seiner Gründung ehrenamtlich getragen.

»Einen verdienteren Empfänger dieser Auszeichnung kann ich mir nicht vorstellen. Das Naturtheater ist einer unserer wichtigsten Kulturträger und besteht seit jeher aufgrund des ehrenamtlichen Engagements zahlreicher Reutlinger Bürgerinnen und Bürger. Durch den in Deutschland einzigartigen Landesamateurtheaterpreis drückt Baden-Württemberg seine Wertschätzung für die Kulturschaffenden dieses Bereichs aus«, kommentierte MdL Thomas Poreski (Bündnis 90/Die Grünen) die Auszeichnung.

Ehrenamtliches Engagement

»Das gemeinsame, oft generationenübergreifende Spiel in den Amateurtheatern ist unverzichtbar für das kulturelle Leben in unserem Land. Ohne das großartige ehrenamtliche Engagement wäre unsere Gesellschaft kaum denkbar. Diese gelebte und gezeigte Vielfalt auf den Bühnen erzeugt Zuversicht, Energie und Orientierung, die wir in den komplizierten Zeiten, in denen wir leben, so dringend brauchen«, sagte Kunststaatssekretär Arne Braun bei der Vergabe des Preises am vergangenen Sonntag im Kulturhaus Osterfeld in Pforzheim. »So vielfältig das Amateurtheater im Lande ist, so groß ist die Bandbreite der sieben Preisträgerinnen und -träger.«

In Baden-Württemberg nimmt das Amateurtheater bundesweit eine Spitzenstellung ein: Über 600 allein im Landesverband organisierte Theatergruppen mit rund 40.000 Mitgliedern veranstalten jährlich knapp 10.000 Aufführungen. Die Produktionen sind nicht nur multikulturell und intergenerativ, sie umfassen eine Vielfalt an Sparten – vom darstellenden Spiel bis zum Musik-, Tanz- und Improvisationstheater – und erreichen über zwei Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer jährlich.

Der Landesamateurtheaterpreis der vom Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst in Zusammenarbeit mit dem Landesverband Amateurtheater verliehen wird, ist bundesweit der einzige Preis einer Landesregierung dieser Art. Seit 2013 würdigt der Preis alle zwei Jahre außergewöhnliche künstlerische Leistung und bürgerschaftliches, kulturelles Engagement gleichzeitig. Er setzt ein Zeichen für den Erhalt und die Förderung eines bedeutenden Kulturguts.

Ausgelobt wird der Wettbewerb von der baden-württembergischen Landesregierung in Federführung des Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst zusammen mit dem Landesverband Amateurtheater Baden-Württemberg. Die Staatliche Toto-Lotto GmbH Baden-Württemberg fördert die Hälfte des Preisgeldes. (eg)