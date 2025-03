Warum sich Promis aus der Region ehrenamtlich engagiert haben

Mehrere Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens aus Reutlingen und der Region haben im Rahmen des Gustav-Werner-Tags in Einrichtungen der Bruderhaus-Diakonie mitgearbeitet. Welche Erfahrungen sie gemacht haben und was sie dabei beeindruckt hat.

Fröhlich präsentierten sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Gustav-Werner-Tags - sie hatten in unterschiedlichen Bereichen der Bruderhaus-Diakonie mitgeholfen. Foto: Norbert Leister Fröhlich präsentierten sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Gustav-Werner-Tags - sie hatten in unterschiedlichen Bereichen der Bruderhaus-Diakonie mitgeholfen. Foto: Norbert Leister

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.