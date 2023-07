Wiese brennt in Reutlingen - Feuerwehr löscht schnell

Diese Wiese in Reutlingen-Rommelsbach brannte am Nachmittag. Die Feuerwehr löschte rasch und wässerte danach das Gelände.

REUTLINGEN. Die Feuerwehr ist am späten Nachmittag zu einem Brand auf einer Wiese in der Nähe der Tannenberger Straße in Reutlingen ausgerückt. Der Alarm ging gegen 17.10 Uhr ein. Durch das Feuer hatte sich auch eine große Rauchwolke gebildet. Die Einsatzkräfte konnten den Brand, der sich auf geschätzten 100 Quadratmetern ausgebreitet hatte, recht schnell löschen.

Die Brandursache ist ungeklärt, die Wiese war aber wegen der hohen Temperaturen stark ausgetrocknet und kurz zuvor frisch gemäht worden. Die Feuerwehr blieb nach dem Einsatz für Nachlöscharbeiten vor Ort. (GEA)