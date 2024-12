Wie gut kennen Sie sich mit Weihnachtsbräuchen aus?

Bitte aktivieren Sie Javascript

An Weihnachten gibt es von Land zu Land unterschiedliche Sitten. So kann beispielsweise eine Hexe anstelle des Weihnachtsmanns die Geschenke bringen. Statt Würstchen oder einer Weihnachtsgans steht auf dem Weihnachtsmenü eine Fischsuppe, gegessen wird nicht zu Hause, sondern in einem Fast-Food-Restaurant. Aber was wissen Sie über Weihnachtsbräuche? Testen Sie Ihr Wissen im Quiz der Woche! Passend dazu gibt insgesamt zehn Exemplare des Buchs »Rattenweihnacht«, ein Kriminalroman von Autorin Ingrid Zellner, zu gewinnen.