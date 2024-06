Wichtige Straße in Reutlingen wegen Bauarbeiten bis Oktober voll gesperrt

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Am Montag, 24. Juni, beginnt das städtische Amt für Tiefbau, Grünflächen und Umwelt mit dem dritten Bauabschnitt für die Neuanbindung der Justinus-Kerner-Straße an die Schieferstraße, die gleichzeitig die vierspurige B 28 ist. Für die Arbeiten muss die Justinus-Kerner-Straße zwischen Am Schieferbuckel/Gellertstraße und der Heppstraße voll gesperrt werden. Die Zufahrt in die Alice-Haarburger-Straße ist über die Baustelle möglich. Die Gebäude Heppstraße 16 bis 40 sind über die südliche Justinus-Kerner-Straße erreichbar.

Die Buslinien 11 und 21 des Reutlinger Stadtverkehr (RSV) werden über die Schanz- und die Heppstraße umgeleitet. Die Haltestellen Kirchsteig und Am Schieferbuckel entfallen. Für die Haltestelle Justinus-Kerner-Straße wird in der Schanzstraße eine Ersatzhaltestelle eingerichtet. Die RSV-Linie 23 wird ebenfalls über die Schanzstraße umgeleitet. Die Haltestellen Gminderstraße und Eckenerstraße entfallen. Für die Haltestellen Schanzstraße und Justinus-Kerner-Straße werden in der Schanzstraße Ersatzhaltestellen eingerichtet. Die Nachtbusse N6 und N9 werden über die Hepp- und die Schanzstraße umgeleitet. Die Haltestellen Am Schieferbuckel und Kirchsteig entfallen.

Für die Haltestelle Justinus-Kerner-Straße wird in der Schanzstraße eine Ersatzhaltestelle eingerichtet. Die Fertigstellung der Justinus-Kerner-Straße ist für Oktober 2024 geplant. (eg)