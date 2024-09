Welt-Raum am Reutlinger Weibermarkt hat geöffnet

Bereit für den Ansturm am Samstagabend in der Popup-Café-Bar »Welt-Raum« neben der Marienkirche: Sven Weber (von links), Markus Brandstetter und Erdem Türk (alle drei von den 3 Musketieren).

REUTLINGEN. Popup-Café-Bar. Ungewöhnlich. Mit einer Ausstattung, die bewusst aussieht wie aus einer anderen Zeit. Retro. Wie vom Sperrmüll. Aber gemütlich. Als Markus Brandstetter von den Reutlinger »3 Musketieren« am Samstagnachmittag um 16 Uhr in einem Retro-Sessel sitzt, »sind schon den ganzen Tag immer wieder Leute gekommen und fragten, ob noch nicht offen ist«.

»Wir wollen hier einen Raum der Begegnung schaffen«, sagt Brandstetter. Sven Weber und Erdem Türk waren noch beschäftigt, um die letzten Vorbereitungen für die Eröffnung hinzukriegen. »Die Idee für solch ein Café ist aus Hamburg geklaut«, schmunzelt Brandstetter. Donnerstags, freitags soll zwischen 16 und 23 Uhr offen sein, samstags eine Stunde länger bis um 24 Uhr.

Freiwillige für den Betrieb gesucht

Voraussetzung ist aber, dass sich Freiwillige finden, die dann auch anwesend sind. Kooperationen mit der ASTA etwa gebe es bereits. Getränke gibt es in Flaschen und Dosen. »Wir haben keine Möglichkeit zum Gläserspülen«, so der 3-Musketiere-Vorstand. Am 9. Oktober geht er wieder in die Ukraine, um dort an der Front eine Behelfsklinik aufzubauen.

Kaffee und Tee werden im Welt-Raum umsonst sein, Spenden sind erwünscht. Der Erlös der Getränke kommt dem Verein der »3 Musketiere« zugute, beziehungsweise den Projekten, die unterstützt werden. »Es gibt keinen Konsumzwang, Brettspiele und Veranstaltungen sind geplant.« Welche, das hängt auch von den Angeboten von außen ab. Wer Ideen hat, kann sich unter info@3musketiere.org melden. Informationen gebe es auf Instagram bei instagram.org/weltraum.bar. (GEA)