Welche Konzerte kommende Woche in Reutlingen und der Region geboten sind

REUTLINGEN. In der kommenden Woche können Musikliebhaber in Reutlingen und Region bei verschiedenen Live-Auftritten auf ihre Kosten kommen. Die Pop-, Rock- und Jazzkonzerte bieten dabei ein breites Repertoire für verschiedene Geschmäcker. Ein Überblick, welche Künstler oder Bands in welchen Locations auftreten.

Reutlingen

Arrecife. Das argentinische Songwriter-Duo besteht aus zwei Gitarren, zwei Stimmen, jede Menge Gefühl, ein paar Covers und vor allem eigenen Songs. Die Sängerin und Gitarristin Lena López und der Tubaspieler Daniel Schneck spielen am Montagabend, 5. Februar, um 19.30 Uhr erstmals im Pappelgarten.

Hanba!. Die Band aus Krakau hat die künstlerische Inspiration der »Zweiten Polnischen Republik« und den damaligen Geist der 1920er-Jahre ebenso aufgesogen wie die Punkrevolte der Sex Pistols. Die vierköpfige Street-Folk-Band kommt am Montag, 5. Februar, 20 Uhr, ins franz.K.

Che Sudaka. Die kolumbianisch-argentinische Band verbandelt mit ihrer Musik Mestizo-Rhythmen geschickt mit urbanem Rock und Hiphop, ohne dabei ihre Wurzeln in der traditionellen, südamerikanischen Musik zu verleugnen. Che Sudaka rocken am Dienstag, 6. Februar, 20 Uhr, das franz.K.

Listentojules. Ein Jahr USA prägten die ersten Songs der mehrfachen Preisträgerin Jules, die vorwiegend Lieder über das Leben und die Natur schreibt. Am Mittwoch, 7. Februar, 20 Uhr, stellt die Sängerin und Gitarristin im franz.K ihr neues Album »Kaleidoscope« im franz.K vor.

Jazz Jam Session. Am Donnerstag, 8. Februar, 19.30 Uhr, steigt im Pappelgarten wieder eine Session der Konzertreihe »BassBar Live Acts«, die sowohl jungen, noch unerfahrenen Jazzfüchsen als auch jung gebliebenen alten Jazzhasen eine professionelle Bühne bietet.

Hackedepicciotto. Alexander Hacke, Gründungsmitglied und Bassist der Einstürzenden Neubauten, und die Mitinitiatorin der Berlin Love Parade, Danielle de Picciotto, gleiten durch Genres wie Cinematic Drone, Industrial, Experimental und Spoken Word und kommen am Donnerstag, 8. Februar, 20 Uhr, ins franz.K.

Tübingen

Open Mic – Wir spielen – Du singst. Bei diesem »ungehemmten und durchgeknallten freien Singen« können Besucher ans Mikrofon treten und ihre Lieblingssongs singen – unterstützt von der Band Acoustic Storm und dem Publikumschor. Heute Abend um 20 Uhr in der Kulturkneipe Hauptbahnhof.

Natalia Rose Trio. Das zeitgenössische Jazztrio der kolumbianischen Gitarristin interpretiert im Rahmen der Jam Session »Meet the Students« Kompositionen der Bandleaderin, die sich aus vielen Quellen speisen. Danach wird am Mittwoch, 7. Februar, 20.30 Uhr, im Club Voltaire gejamt. (GEA)