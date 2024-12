Welche Konzerte in dieser Woche in Reutlingen und der Region geboten sind

Der Sänger und Gitarrist Dracu kommt am Donnerstag in den Pappelgarten.

REUTLINGEN. In der kommenden Woche können Musikliebhaber in Reutlingen und Region bei verschiedenen Live-Auftritten auf ihre Kosten kommen. Die Pop-, Rock- und Jazzkonzerte bieten dabei ein breites Repertoire für verschiedene Geschmäcker. Ein Überblick, welche Künstler oder Bands in welchen Locations auftreten.

Reutlingen

Joe Vox. Auch das »Winterchill«-Programm des Sängers und Gitarristen ist die Quintessenz aus seiner 30-jährigen Karriere, ein »Best of« und »who is who« aus 40 Jahren Musikgeschichte. Heute Abend um 20 Uhr kommt Joe Vox mit seinem Acoustic Trio feat. Elke Kuppig in den Pappelgarten.

Skampida. Die fünfköpfige Band aus Kolumbien gründete sich im Jahr 2000 in Bogota. Sie präsentieren mit Ihrem Rock-Mestizo einen wilden Mix aus Reggae, kolumbianischer Folklore, Cumbia, Hip-Hop und Punk. Skampida kommen am Montag, 2. Dezember, 20 Uhr, ins franz.K.

Dracu. Seit 2014 treibt der Rock’n'Roll-Vampir sein Unwesen in der Musik(unter)welt: Wild, ungebändigt und ohne Kompromisse. Der Rock'n'Roll-Graf und Saitenzauberer aus dem Schwarzwald präsentiert seine abgefahrene Show am Donnerstag, 5. Dezember, 20 Uhr, im Pappelgarten.

Violons Barbares. Das in der deutsch-französischen Grenzregion beheimatete Trio gehört derzeit zu einer der faszinierendsten Gruppen der Weltmusikszene. Mit Obertongesang, frankophiler Perkussion und dem Saiteninstrument Gadulka kommt das Trio am Donnerstag, 5. Dezember, 20 Uhr, ins franz.K.

Tübingen

Axel Kühn Trio. Die Stücke seines neuen Programms »Vision and Movement« sind mal mit Beats aus der Popmusik angereichert, dann wieder bedient er sich orientalischer Anleihen. Am Dienstag, 3. Dezember, 20.30 Uhr, ist der Kusterdinger Kontrabassist mit seinem Trio im SWR-Studio zu Gast.

Jam Session. Der Gitarrist Bernd Huber und seine Kollegen Steffen Hollenweger (Bass) und Joachim Gröschel (Schlagzeug) eröffnen den Abend und laden anschließend ein zum gemeinsamen Jammen. Die Jazzclub Jam Session steigt am Mittwoch, 4. Dezember, 20.30 Uhr, im Club Voltaire.

Nagomi. Die R’n’B-, Soul- und Hip-Hop-Künstlerin und Musikproduzentin aus Stuttgart vereint und modernisiert orientalische Klänge mit den Retro-Sounds der 90er und Nullerjahre in ihrer Musik. Am Donnerstag, 5. Dezember, 20 Uhr, kommt Nagomi mit ihrem Trio in den Club Voltaire. (jüsp/pr)