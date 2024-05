Welche Konzerte an diesem Wochenende in Reutlingen und der Region geboten sind

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. An diesem Wochenende können Musikliebhaber in Reutlingen und der Region bei verschiedenen Live-Auftritten auf ihre Kosten kommen. Die Pop-, Rock- und Jazzkonzerte bieten ein breites Repertoire für verschiedene Geschmäcker. Ein Überblick, welche Künstler und Bands in welchen Locations auftreten.

Reutlingen

Nix wie Raus. Die Reutlinger Band wurde Ende 2022 gegründet und besteht aus fünf erfahrenen Musikern, die eine gemeinsame Leidenschaft teilen: Blues, Rock und Folk. Am Sonntagmittag, 2. Juni, 12.30 Uhr, spielt die Band um Frontsänger Andreas Rau im Pappelgarten.

Die Reutlinger Band Nix wie Raus ist am Sonntag zu Gast im Pappelgarten. Foto: Jürgen Spieß Die Reutlinger Band Nix wie Raus ist am Sonntag zu Gast im Pappelgarten. Foto: Jürgen Spieß

Tübingen

Amsterdam Klezmer Band. Eine Dosis Klezmer, gemischt mit einer Prise Jazz, einem Schuss Balkan und einem Hauch Gypsy. Die holländische Band, bestehend aus vier Blechbläsern, Kontrabass, Akkordeon und Drums stellt am Freitag, 31. Mai, 20.30 Uhr, ihr neues Album »Bomba Pop« auf der Sudhaus Waldbühne vor.

Simon & Jan. Sie werden gefeiert als »runderneuerte Liedermacher« und ihre Videos im Netz werden hunderttausendfach geklickt. Simon & Jan sind clowneske Chronisten unserer Wirklichkeit. Ihre Diagnose lautet Weltschmerz und Musik, und das geben sie am Samstag, 1. Juni, 20 Uhr, in der Sudhaus Peripherie zum Besten.

Oyabá. Inspiriert durch die Klangwelt von Django Reinhardt und Stéphane Grappelli spielt das Trio seine eigenen Interpretationen aus dem Repertoire des Sinti-Jazz. Mit zwei Gitarren und einer Violine kommen Oyabá am Samstag, 1. Juni, 20 Uhr, in den Club Voltaire.

Glems

Rob Tognoni. Nur selten passt das Prädikat »Gitarren-Hexer« so gut wie auf diesen australischen Gitarristen, der seinem Publikum mit fast magischer Fingerfertigkeit und schlicht genialem Blues-Power-Rock einheizt. Am Samstag, 1. Juni, 20.30 Uhr, kommt der Australier in den Hirsch.

Nürtingen

Acoustic Storm. In ihrem »Magical-history«-Programm präsentieren Jürgen Sturm und Mary Jane bekannte Songs aus der Flower-Power-Ära wie »San Francisco« oder »Monday Monday«. Aber das Publikum kann sich am Freitag, 31. Mai, 20 Uhr, in der Alten Seegrasspinnerei auch auf andere Raritäten freuen.

Rottenburg

Epic. Schon in frühester Kindheit hatte Joe Vox seinen ersten musikalischen Kick mit »Shine on you crazy diamond« und seitdem hat ihn die Musik von Pink Floyd nie wieder wirklich losgelassen. Am Samstag, 1. Juni, 20 Uhr, stellt Vox sein neues Tribute-Programm mit seiner fünfköpfigen Band in der Bronnmühle vor. (jüsp/pr)