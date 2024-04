Welche Konzerte an diesem Wochenende in Reutlingen und der Region geboten sind

Das Trio International Music spielt am Samstag im franz.K.

REUTLINGEN. Von Freitag bis Sonntag können Musikliebhaber in Reutlingen und Region bei verschiedenen Live-Auftritten auf ihre Kosten kommen. Die Pop-, Rock- und Jazzkonzerte bieten dabei ein breites Repertoire für verschiedene Geschmäcker. Ein Überblick, welche Künstler oder Bands in welchen Locations auftreten.

Reutlingen

Sascha Kommer & Friends. Der junge Jazz- und Swingpianist widmet sich beim »Jazzfrühling« am Samstag, 6. April, 20 Uhr, mit seinem Trio dem Hot-Jazz der 1930er- und 40er-Jahre. Bereits am Freitag, 5. April, 20.30 Uhr, lädt Trompeter Werner Bystrich zum Friday Jazz Jam.

Plug’n’Play. Seit 2018 spielen die drei jungen Musiker Jogi, Mark und Lewin in einer gemeinsamen Rockband und kreieren ihren ganz individuellen Sound. Am Samstag, 6. April, 19 Uhr, kommt das Rocktrio ins maxx-cafe in die Seestraße 6-8.

International Music. Sixties-Pop und Achziger-Postpunk befinden sich hier in inniger Umarmung. Kraut, Indie, Noise, Postpunk und Shoegaze: die Liste der Stile ist lang, wenn das Trio am Samstag, 6. April, 20 Uhr, im franz.K zu ihrem band-typischen Harmonie-Chorgesang ansetzt. Support ist die Band Eat Them.

Shanna Waterstown. Die Sängerin aus Florida nimmt die Zuhörer mit auf eine musikalische Zeitreise – von den Wurzeln des Blues über Motown Soul und Country-Blues bis hin zu den jungen Wilden unserer Tage. Am Sonntag, 7. April, 12.30 Uhr, kommt die »Blueswoman« in den Pappelgarten.

Tübingen

Love Gang. Das Quartett aus Denver, Colorado wurde 2015 gegründet und ist eine Reminiszenz an die goldenen Tage des Rock’n’Roll, als die Verstärker laut, die Haare lang und die Drogen billig waren. Am Freitag, 5. April, 21 Uhr, spielt die US-Underground-Band im Schützenhaus NULL8-15.

Ana Popovic & Band. Die Gitarristin hat ihre Karriere darauf aufgebaut, die Essenz der amerikanischen Musik nach ihren eigenen Vorstellungen zu definieren und zu beschreiben, gleichzeitig Grenzen zu überschreiten und Genres zu sprengen. Am Samstag, 6. April, 20.30 Uhr, spielt sie mit ihrer Band im Sudhaus.

Metzingen

Mojo and the Shuffleboys. Glücklich machende Handmade-Musik ist das Motto, das sich das Reutlinger Quartett auf die Fahnen geschrieben hat. Am Freitag, 5. April, 20 Uhr, geben die Mojos im Kulturforum Einblicke in die Zeit, als Rock’n’Roll die hiesige Provinz eroberte.

Glems

Philip Bölter. Als Preisträger des »Robert Johnson Guitar Awards« und Gewinner des »Deutschen Rock & Pop Preises« gilt Bölter als einer der originellsten deutschen Gitarristen seiner Generation. Am Samstag, 6. April, 20.30 Uhr, spielt er mit seinem Trio im Hirsch.

Meidelstetten

Andy Susemihl. Der in Deutschland aufgewachsene Gitarrist stand mit Rock-Ikonen wie Ozzy Osbourne, Guns’n'Roses und Deep Purple auf der Bühne und nahm mehr als 20 Alben auf. Am Samstag, 6. April, 20.30 Uhr, kommt Susemihl mit Harry Wester (Drums) und Jan Petersen (Bass) in den Adler.

Rottenburg

Clan dei Suoni. Die Mitglieder der fünfköpfigen Musikertruppe können auf rund 40 Jahre Erfahrung in unterschiedlichen Bands zurückblicken und haben sich der italienischen Musik von Pop und Funk bis zu Blues, Folk und Jazz verschrieben. Am Freitag, 5. April, 20 Uhr, im Old Hamburg.

Nürtingen

Heinz Ratz. Mit seiner Band Strom und Wasser zeigt der Liedermacher seit Jahren, dass sich politisches Engagement, musikalisches Können und eine klare gesellschaftliche Position nicht ausschließen. Am Samstag, 6. April, 19.30 Uhr, präsentiert er seinen Ska-, Rock-, Polka- und Tango-Mix im Club Kuckucksei. (jüsp/pr)