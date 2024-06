Was die »Handmade Art« auf dem Reutlinger Marktplatz bietet

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Beate Hüls aus der hessischen Kreisstadt Hofheim lädt mit der »Handmade Art« ihrer Event- und Marketingfirma Evendon zum Entdecken, Staunen, Schauen und Kaufen – dank positiver Resonanz bereits zum dritten Mal auch in Reutlingen, und zwar am kommenden Wahlsonntag. Zwischen 11 und 18 Uhr werden am 9. Juni auf dem Marktplatz wieder Stände mit Waren aus dem Bereich »Design, Nachhaltiges und Genuss« aufgebaut.

»Fast 60 Herstellerinnen und Hersteller der Handmade-Szene aus der Region und aus ganz Deutschland sind dabei«, erklärt die Organisatorin dazu.

»Bunt, frech und auffällig« gehe es dann zu, denn so unterschiedlich die Beschicker auch sein mögen, allen sei doch eines gemein: Sie wollen »alten Dingen neuen Glanz verleihen, ungeliebten Sachen zu neuer Bewunderung verhelfen, filigrane Arbeiten auf traditionelle Art herstellen oder Mode-Unikate aus abgelegten Kleidungsstücken mit neuem Stil designen«, kündigt Beate Hüls an.

Das gelte für die Hennweiler Manufaktur a.longo-greenwear, die sich auf nachhaltige Mode für Frauen und Männer spezialisiert hat, ebenso wie für der Designerin des Labels »Kunsthandwerk im Wohnzimmer«, die altem Leinen mit Blaudruck neue Perspektiven verleiht, und erst recht für Sabine Hohenester aus München, die von Hand gefertigte Magnete – unter anderem mit Reutlinger Mutscheln drauf – anbietet.

Welt mit Unikaten besser machen

Sämtliche Hersteller auf der »Handmade Art« vereine die Liebe zum Handgefertigten und zu professionellem Design, heißt es in der Ankündigung. Dazu komme das Ziel, nachhaltige Produkte anzubieten. Denn bei vielen gehöre der Wunsch dazu, »die Welt mit ihren Produkten besser zu machen«. So finden Designliebhaber auf diesem Markt Unikate im Bereich Schmuck, Mode und Accessoires aus verschiedensten Materialien. Neben Nützlichem und Leckerem soll es dort so manchen Schnickschnack zu entdecken geben. »Alles hochwertig und handgemacht und vieles davon nachhaltig als Upcycling gestaltet. Du wirst spüren: Hier sind Menschen mit Leidenschaft am Werk!«, verspricht Hüls.

Speziell für Radfans komme erstmals Stephanie Müllerschön aus der Münchner Maxvorstadt nach Reutlingen, die unter der Marke Duderino einzigartige Fahrradklingeln aus ihrer kleinen Familienmanufaktur mitbringt. Wer neugierig ist, welche Unikate dabei sind, kann sich vorab bei Instagram unter @handmadeart.info eine Klingel aussuchen, erklärt sie – kulinarisch oder tierisch, mit Kätzchen, Erdmännchen oder Mini-Gartenzwerg.

Neben schönen Dingen zum Bewundern und Einkaufen gehe es bei der Handmade Art aber auch ums Erleben und Genießen – und wie bei den meisten Märkten ist der Eintritt frei. (dia/GEA)