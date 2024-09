Was wird aus der Zeeb-Filiale am Reutlinger Albtorplatz?

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Am Albtorplatz, wo einst Maultaschen, Leberkäsweckle und Schnitzel über die Ladentheke gingen, und Beschäftigte aus der Umgebung zu Mittag das Tagesessen – möglichst mit Kartoffelsalat – an einem der Imbisstische genossen, tut sich was. Die Schaufenster und Glasschiebetüren der ehemaligen Filiale der Metzgerei Zeeb am oberen Ende der Fußgängerzone, wo Wilhelm- und Metzgerstraße aufeinandertreffen, sind mit Malerfolien abgehängt. Drin wird umgebaut. Das fragen sich viele: Wer wird dort einziehen, was kommt da rein?

Der Eigentümer des Hauses Albtorplatz 6, Jürgen Zeeb, erklärt auf Nachfrage des GEA: Die neuen Mieter sind Maria Clarissa Green und ihr Mann. Deren Unternehmen Bun Na Na kennt manch einer in Reutlingen schon vom Wochenmarkt. Samstags ist das Paar auf dem Marktplatz bereits seit 2017 mit Buns und Siomai, gedämpften, gefüllten asiatischen Brötchen und philippinischen Teigtaschen, vertreten.

Eröffnung demnächst

Seit 2018 haben sie einen eigenen Imbiss-Wagen. Für ihre frisch gekochten Speisen waren sie auf der Suche nach einem festen Standort, berichtet der Vermieter. Da erwies sich die einstige Metzgerei-Filiale mit angegliederter Küche als ideal. Dort könnten Greens ihre Buns und Wontons vor- und zubereiten. Eröffnung solle demnächst sein, Zeeb spricht von den nächsten zwei bis drei Wochen.

Damit gäbe es in der Reutlinger Innenstadt wieder einen Leerstand weniger. »Es wird Zeit, dass da wieder was reinkommt«, sagt Hauseigentümer Jürgen Zeeb. Ein halbes Jahr sei der Laden nun leer gestanden. (GEA)