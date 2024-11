Sie sind noch im Besitz der Stadt und stehen überdacht auf dem Betriebsgelände der Stadtwerke: ein Beiwagen, der von 1899 bis 1970 für die Reutlinger Straßenbahn in Betrieb war (von links), einer, der von 1928 bis 1974 im Dienst war, und ein Triebwagen, der zwischen 1912 und 1972 auf einer der letztlich insgesamt vier Linien fuhr. Foto: Claudia Reicherter Sie sind noch im Besitz der Stadt und stehen überdacht auf dem Betriebsgelände der Stadtwerke: ein Beiwagen, der von 1899 bis 1970 für die Reutlinger Straßenbahn in Betrieb war (von links), einer, der von 1928 bis 1974 im Dienst war, und ein Triebwagen, der zwischen 1912 und 1972 auf einer der letztlich insgesamt vier Linien fuhr. Foto: Claudia Reicherter

