Was hinter den Schmäh-Plakaten in Reutlingen steckt

REUTLINGEN. Als Reutlinger muss man sich von Auswärtigen viel anhören. Hier sei es nicht so schön wie in Tübingen, hier könne man nicht so gut einkaufen wie in Metzingen und außerdem sei hier im Vergleich zu Stuttgart gar nichts los. An Sätze wie diese hat man sich irgendwie gewöhnt, manches stimmt ja in Teilen sogar. Was hingegen seit Dienstag auf Plakaten in der Innenstadt und in einigen Bezirksgemeinden zu lesen steht, ist selbst für manchen abgehärteten Bürger zu viel.

»Nichts ist so langweilig wie ein aufregender Tag in Reutlingen«

An Bushaltestellen, an Bahnhöfen und auf großen Plakatwänden prangen Sätze wie: "Was hat die Schwäbische Alb eigentlich verbrochen, dass man ihr Reutlingen vor die Tür gesetzt hat?", »Nichts ist so langweilig wie ein aufregender Tag in Reutlingen« oder "Leben, wo keiner Urlaub macht." Zahlreiche Leser spielten der Redaktion Fotos zu und wollten wissen, wer die Achalmstadt dermaßen abstoßend findet, dass er extra dafür eine Werbekampagne finanziert.

Auflösung erst am Montag

Die Antwort: Kein Reutlingen-Hasser hat die Plakate angebracht. Wie der GEA auf Nachfrage erfahren hat, sind die provozierenden Sprüche eine gemeinsame Aktion der Stadtverwaltung und des Stadtmarketings. Zu welchem Zweck, darf noch nicht verraten werden. Die Auflösung soll es erst am kommenden Montag geben. Bis dahin können die Plakate weiter für Gesprächsstoff sorgen. (GEA)