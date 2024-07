Was der Neigschmeckt-Markt in Reutlingen dieses Jahr zu bieten hat

Die Geschichte des Neigschmeckt-Markts

2005: Der Neigschmeckt-Markt feiert Premiere. Gegründet von Karin Zäh und Gabriele Janz entwickelt sich das Ereignis in den Folgejahren zum Publikumsliebling. 2022: Das Duo Zäh und Janz verkauft die Rechte am Markt an den Reutlinger Gastronomen Uwe Grauer. 2023: Im Sommer sagt Grauer den ersten von ihm zu verantwortenden Markt kurzfristig ab. Kurz danach will er das tun, was letztlich gelungen ist: »Das Konzept in neue Hände übergeben«. 2024: Bodo Schmitz und Stefan Merkel, selbst Marktbeschicker mit Schwabenketchup, übernehmen das Event. Einen reich bebilderten Rückblick auf den Neigschmeckt-Markt 2022 und die Entwicklung seitdem finden Sie bei auf GEA-Online. (zen) www.gea.de/neigschmeckt2022