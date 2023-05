Warum jetzt Apfelbäumchen in der Reutlinger Einkaufsstraße stehen

An mehreren Stellen in der Reutlinger Wilhelmstraße stehen nun Apfelbäumchen mit Sitzgelegenheiten.

REUTLINGEN. Einige Passanten wunderten sich am Dienstag beim Einkaufsbummel in der Reutlinger Altstadt: Was machen auf einmal die vielen blühenden Apfelbäume in der Wilhelmstraße und der Oberamteistraße? Vor Ort war das Rätsel nicht zu lösen. Daran störte sich aber niemand, viele machten Fotos, nahmen auf den hölzernen Sitzgelegenheiten Platz und genossen die Sonne, die sich immer wieder zeigte.

Yasmin-Miriam Maier vom Stadtmarketing auf: »Die Bäume sind ein Teil unserer Erlebniswoche Apfelblüte, die am 15. Mai startet.« Die »Wanderbaum-Allee« wurde am Dienstagvormittag aufgebaut. Die Apfelbäume verschiedener Sorten wurden dabei vor Ort in die insgesamt zwölf mobilen Module gepflanzt. »Sie sollen in der Innenstadt für mehr Attraktivität sorgen, die Leute zum Hinsetzen und Verweilen einladen«, erklärt Maier. Die »Wanderbaum-Allee« könne zwar theoretisch jeden Tag woanders aufgebaut werden, soll nun aber zunächst »mehrere Wochen« in der Wilhelmstraße und der Oberamteistraße bleiben. »Dann schauen wir, wie es bei den Leuten angekommen ist.«

An einer hölzernen Sitzgelegenheit ist bereits eine Kritzelei zu sehen. Sorgen um die Bäume oder deren Kästen macht sich Maier aber nicht. »Bei den bepflanzten Sitzgelegenheiten im vergangenen Sommer ist nichts passiert. Die Pflanzen waren nach drei Monaten noch okay.« Sie ist hoffnungsvoll, dass dies auch die Apfelbäume in der Altstadt noch dem Ende der Aktion sein werden. (GEA)