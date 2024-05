Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Kurz vor 14 Uhr hielt am heutigen Donnerstag ein Polizeiauto vor einer Apotheke in der Albstraße an. Der Polizei wurde zuvor eine randalierende Person in der Nähe des Achalmbads gemeldet. Vier Polizisten stiegen aus und folgten einem aufgelösten Mann, der bereits in Richtung Albtorplatz unterwegs war. Ob der Mann in Gewahrsam genommen wird, ist noch unklar (Stand: 14.15 Uhr). (ifi)