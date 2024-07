Warum der Reutlinger Bahnhof nachts zu ist

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Züge fahren rund um die Uhr, doch das Reutlinger Bahnhofsgebäude wird um 22.30 Uhr geschlossen und erst um 5.25 Uhr (an Sonn- und Feiertagen 6.40 Uhr) wieder aufgemacht. Über die Seitenzugänge gelangen die Passagiere nachts nur außen rum zu den Bahnsteigen, haben keine Aufenthaltsmöglichkeit in einem warmen, geschützten Bereich. Attraktiver öffentlicher Verkehr in einer Großstadt sieht anders aus, sollte man meinen.

Ein Sprecher der Bahn erläutert auf Nachfrage die Gründe. Sobald die Serviceeinrichtungen in der Halle schließen, wäre sie unbeaufsichtigt. Die Bahn fürchtet Vandalismus. Auf größeren Bahnhöfen, auch in Tübingen, sind nachts DB Sicherheit und Bahnpolizei unterwegs. Dort bleiben die Bahnhofsgebäude rund um die Uhr geöffnet. An unbedeutenderen Halten betreibt man diesen Personalaufwand nicht. (GEA)