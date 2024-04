War der »Anzeigenhauptmeister« auch in Reutlingen?

Am Mittwoch war der Anzeigenhauptmeister in Tübingen. Möglicherweise war er einen Tag später in dieser Montur auch in Reutlingen unterwegs.

REUTLINGEN. War der »Anzeigenhauptmeister« am Donnerstagvormittag in Reutlingen unterwegs? Einen Tag nachdem der Internet-Promi in Tübingen für Aufsehen gesorgt hat, wurde er angeblich auch in der Achalmstadt gesichtet. »Gegen neun Uhr ist mir jemand in neongelber Sicherheitskleidung auf einem Fahrrad im Bürgerpark entgegengekommen. Er trug einen Helm und hat in einem Fahrradkorb einen Rucksack transportiert«, sagt eine Pressesprecherin der Stadtverwaltung auf GEA-Anfrage. Für das auffällige Outfit ist der »Anzeigenhauptmeister« bekannt. »Ich bin mir allerdings nicht zu 100 Prozent sicher, weil alles so schnell ging. Aber er könnte es auch von der Statur her auf jeden Fall gewesen sein.«

Es wäre zudem auch aus logistischen Gründen denkbar, dass der 18-Jährige einen Tag nach seinem Auftritt in Tübingen auf seiner Mission auch die Nachbarstadt abhakt. Niclas M. hat es sich zur Aufgabe gemacht, in jeder Kommune Deutschlands mindestens einen Parksünder zu fotografieren und den Behörden zu melden. Nach eigenen Angaben hat er im vergangenen Jahr mehr als 4.000 Falschparker angezeigt.

Keine Beweise für den Besuch vom »Anzeigenhauptmeister« in Reutlingen

Was stutzig macht: Von seinem angeblichen Besuch in Reutlingen sind keine Bilder oder Videos im Internet zu finden. Auch ein GEA-Redakteur hat ihn am Vormittag bei einem Streifzug durch die Innenstadt nicht gesichtet. Dabei kann er kaum unerkannt durch Reutlingen geradelt sein. Bei seinem Besuch in Tübingen hat der »Anzeigenhauptmeister« im Gespräch mit dem GEA zudem keine Andeutungen gemacht, dass er am nächsten Tag in die Nachbarstadt wolle, sondern erst »irgendwann«.

Auch auf seinen Social-Media-Accounts hat er bislang kein Wort über eine Stippvisite erwähnt. Stattdessen ist er seit 9 Uhr in einem Livestream auf seinem Instagram-Kanal zu sehen, wie er zusammen mit dem Influencer »Ollizei« auf »Knöllchen-Tour« ist. Zu sehen ist, wie die beiden zusammen im Auto auf einer Autobahn »irgendwo in Deutschland« unterwegs sind - genau zu dem Zeitpunkt als der »Anzeigenhauptmeister« durch den Reutlinger Bürgerpark geradelt sein soll. Gut möglich also, dass die Augenzeugin einen Doppelgänger gesehen hat. (GEA)