Von Abenteuerpark bis Zauberei

Pliezhausen.

In diesem Raum fühlt man sich wohl. Das muss am Holz liegen. Eiche. Viel Eiche. Unbehandelt. Haptisch wunderbar. Der Raum ist der »Tasting Room« im Hotel Schönbuch in Pliezhausen. Dorthin führt Maik Hörz seine Gäste, um ihnen seine erlesenen Whiskys oder ausgesuchte Weine zu präsentieren. Er ist nicht nur Hotelier, sondern auch Connaisseur. Die derzeit in den klimatisierten Vitrinen lagernden 550 Weine und 350 Whiskys hat er selbst ausgesucht. Das reicht für mehrere »Tastings« im Jahr, die in der Regel ausgebucht sind.

Bei Unternehmen sind solche Events sehr beliebt. Oft bilden sie den Abschluss eines Seminars, einer Fortbildung oder einer Konferenz, für das sich diese Unternehmen in dem Hotel mit der grandiosen Aussicht über das Neckartal bis hin zur Schwäbischen Alb eingebucht haben. Maik Hörz hat sein Hotel ganz auf Events ausgerichtet und das trägt Früchte: Gerade ist es vom Hotelguide »Top250Tagungshotels« zum Sieger in der Kategorie »Event« ausgezeichnet worden. In der Kategorie »Kreativprozesse« belegt das »Schönbuch« den fünften Platz – von 250 – wohlgemerkt! Im Bereich »Event« schon zum 7. Mal!

Um diesen ersten Platz zu verdienen, muss ein Hotel laut Guide »originelle Erlebnis-Elemente bieten«, welche die »Kopflastigkeit« von Tagungen abbauen und die emotionale Ebene der Teilnehmerinnen und Teilnehmer erreichen. Teamgeist ist es, was die Firmen erwarten. Deshalb schicken sie ihre Mitarbeiter dorthin. Darüber hinaus sollen die Events andere Perspektiven fördern sowie Mut, Offenheit Kommunikationsfähigkeit trainieren. »Event heißt bei uns immer, dass ein Nutzwert dahintersteht«, so der Hotelier.

Hat den Betrieb von seinem Vater übernommen und noch einiges vor: Hotelier Maik Hörz Foto: PR

Dafür hat Maik Hörz einiges im Köcher. Sogar Bogenschießen. Zu den Top-Events zählen sicherlich die Teamschmiede, Quizine, das Quiz mit Biss, und die Escaperooms. In der Teamschmiede geht es nicht nur darum, im übertragenen Sinne ein Team zu schmieden, nein, rotglühendes Eisen dampft, da fliegen die Funken, da klingen die Schläge schwerer Hämmer auf dem Amboss. Die Liste der Referenzen ist lang. Teams von Bonduelle, Bosch, Festo oder Porsche waren schon da und schufen sich eine Me[1]tallskulptur, die meist den Teamspirit symbolisieren soll. Bei Quizine arbeiten die Teilnehmenden mehr mit dem Kopf. Während eines Dinners sind Quizfragen unter professioneller Anleitung eines Moderators zu lösen. Für Unternehmen bietet Quizine einen echten Mehrwert, weil das Rätsel thematisch auf den Zweck der Veranstaltung ausgerichtet ist. Wenig Smalltalk am Tisch – sondern Infotainment, bei dem Inhalte spielerisch rüberkommen.

Ähnlich läuft es in den Escaperooms, von denen das Hotel Schönbuch gleich drei anbietet. Dabei müssen, kurz gesagt, die Mitglieder einer Gruppe ein Rätsel in einer bestimmten Zeit lösen. Erst dann kommen sie gemeinsam aus der Sache heraus. Auch das nutzen die Unternehmen gerne und zeigen sich begeistert: Die Verantwortliche der Getränke-Fachgroßhandels-Kooperation Gefako: »Unser siebenköpfiges Team hat im Schönbuch Hotel die beiden Escape Game Rooms gespielt. In zwei Gruppen arbeiteten sie über die Grenzen der Räume hinweg miteinander. Eine Team-Trainerin beobachtete sie dabei. Als erste Teambuilding-Maßnahme in unserem neuen Team war das ein schöner und aufschlussreicher Auftakt.«

Der Raum Infinity bietet selbst großen Gruppen beste Möglichkeiten für erfolgreiches Tagen Foto: PR

Außerdem organisiert der erfolgreiche Hotelier Kochabende im eigenen »Cookroom«, Trommelworkshops, Tischkickerturniere mit bis zu hundert Tischen und 1000 Teilnehmer, Abende mit einem Zauberweltmeister oder Casinoevents. Für die Unternehmen, die ihren Beschäftigten draußen etwas bieten wollen, gibt es unter anderem Floßbau, Touren mit Quads, Gleitschirmfliegen, Ballonfahrten, einen Abenteuerpark oder Stocherkahnfahrten im nahen Tübingen. Ganz bewusst will Maik Hörz die Sehenswürdigkeiten der Region Neckar-Alb promoten, die seiner Meinung nach enorm viel bietet. Nicht zuletzt eine herausragende Küche. So verwöhnt das Hotel die Gäste montags mit schwäbischen Spezialitäten. Dienstag ist »Steaktag«. Moderne Menus bringt das Küchenteam auf den Tisch. Kostprobe? Wie wäre es mit Rostbraten der Saison an japanischem BBQ-Jus mit Apfel-Jalapenomarmelade, geflämmten Perlzwiebeln und Pastinakenpüree? Maik Hörz: »Ich kann die Welt nicht verbessern, aber die Momente schöner machen«.

So schön es da draußen ist – Tagungen und Konferenzen bedeuten meist, drinnen zu sitzen. Das will Hörz so angenehm wie möglich gestalten. Er gibt seinen Unternehmenskunden Raum und Räume für erfolgreiche Meetings.

Im Erdgeschoss, gleich neben dem Tasting Room, gibt es den Kickerraum und den Virtual-RealityRaum, im dritten Obergeschoss befindet sich die Tagungsetage mit eigener, großer Terrasse. Das Neueste im »Schönbuch« befindet sich aber im Keller: der Raum mit dem Namen Infinity. 200 Quadratmeter groß, mit Pausenbereich, Außenterrasse und Schallschutzvorhängen, welche die Aufteilung in kleinere Gruppenräume ermöglichen. Während der Pandemie musste der veraltete Wellnessbereich der neuen Idee weichen − oder eher den vielen Ideen, die im Raum Infinity ihren Platz gefunden haben.

550 Weine hat Hotelier Maik Hörz ausgesucht und bietet sie seinenGästen zur Verkostung an Foto: PR

So ist Maik Hörz ständig am Modernisieren, seit er das Hotel von seinem Vater übernahm, der es 1975 an dieser Stelle gebaut hat. Vor rund fünf Jahren hat er den Eingangsbereich, die Bar und die Hotellobby umbauen lassen. Am Empfangstresen dominiert seither eben die helle, freundliche Eiche wie im Tasting Room, stammt doch beides vom selben Tiroler Schreiner.

Kulinarische Erlebnisse motivieren die Teams Foto: PR

Die Zimmer, 59 an der Zahl mit insgesamt 100 Betten, sind modern gestaltet, von der Junior-Suite bis zum Standardzimmer, die meisten mit unbezahlbarer Aussicht. Maik Hörz ist Filmfan. Daher hat er sich den Gag erlaubt, in jedem Zimmer einen Hinweis oder ein Accessoire aus einem Film unterzubringen. Es gibt sogar ein Zimmer mit der Nummer 109 ¾, das einem gewissen Harry Potter gewidmet ist. Damit will Hörz für interessanten Gesprächsstoff beim Absacker an der Hotelbar sorgen. Vielleicht bei einem Whisky?

