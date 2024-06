Vier Katastrophenschutz-Fahrzeuge an den Reutlinger DRK-Kreisverband übergeben

Bitte aktivieren Sie Javascript

KREIS REUTLINGEN. Vier Fahrzeuge des Katastrophenschutzes sind jüngst vor dem Landratsamt Reutlingen an den DRK-Kreisverband Reutlingen und den Malteser Hilfsdienst übergeben worden. Beschafft wurden sie von Bund und Land Baden-Württemberg im Rahmen ihrer Aufgaben für den Zivil- und Katastrophenschutz. Das Investitionsvolumen hierfür beträgt 372.200 Euro.

Große Einsatzbereitschaft

Bei der Fahrzeugübergabe dankte Landrat Dr. Ulrich Fiedler allen Helferinnen und Helfern für ihre enorme Einsatzbereitschaft: »Für einen leistungsfähigen Bevölkerungsschutz sind wir sowohl auf hoch motivierte als auch gut ausgebildete Ehrenamtliche angewiesen, die bereit sind, ihre Freizeit in den Dienst anderer zu stellen und zu helfen, wenn Not an Mann ist.«

Auch Bundes- und Landtagsabgeordnete waren vor Ort und haben mit ihrer Anwesenheit die besondere Wertschätzung der Arbeit der engagierten Hilfskräfte zum Ausdruck gebracht. Landrat Dr. Ulrich Fiedler schätzt es sehr, dass sie sich in Berlin und Stuttgart für die Belange des Landkreises Reutlingen einsetzen: »Nur gemeinsam können wir den Herausforderungen in der Zukunft begegnen und die zunehmenden außergewöhnlichen Ereignisse mit Katastrophenpotenzial bewältigen.«

Der DRK-Kreisverband darf sich über zwei vom Land spendierte Mannschaftstransportwagen freuen. Diese dienen dem Transport von Einsatzkräften zu den Einsatzstellen. Außerdem erhielt der Verband einen Krankentransportwagen, der vom Bund angeschafft wurde. An den Malteser Hilfsdienst ist ein Gerätewagen für die Betreuung übergeben worden. Er dient dem Transport von Equipment zur Betreuung von Personen und wurde vom Land beschafft.

Übrigens: Katastrophenschutzeinheiten sind auch ohne Katastrophen gefragt und werden vorbeugend eingesetzt. Anlässlich der Fußball-Europameisterschaft werden beispielsweise während der Spieltage in Stuttgart Fahrzeuge aus dem Kontingent des Katastrophenschutzes des Landkreises entsendet. (eg/GEA)